Gutiérrez : "Nos recuperamos de la peor crisis hidrocarburífera en Neuquén"

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dio esta mañana inicio a la actividad del 2021 en la Legislatura provincial, en el marco de la pandemia de Coronavirus, y en una sesión especial, con un número limitado de asistentes, ante 35 diputados, y las autoridades de la Cámara.

Se tomó poco más de una hora y media, para detallar la cantidad de obras y acciones de gobierno realizados durante el pasado año, en el cual la crisis económica derivada de la sanitaria, atravesó todos los ámbitos de la sociedad, haciendo hincapié en que "hemos empezado a visualizar la luz al final del camino", destacando la campaña de vacunación tanto a personal de salud, como a adultos mayores.

En tanto, el mandatario anticipó algunos de los 20 proyectos de ley que presentó ante la Legislatura, para delinear la agenda política de este 2021. Destacó la promoción de la electromovilidad, y los derechos de las Personas Mayores en Residencias y Centros de Día, entre otros.

El gobernador en el recinto dando su discurso

Sobre la cuestión sanitaria, y el trabajo de quienes estuvieron (y están) en la primera línea de batalla contra el Coronavirus, Gutiérrez expresó: "No hay de mi parte ni un solo reclamo al sistema de salud en la provincia de Neuquén". Además destacó: "Hemos vacunado contra la gripe un 25% más en contexto de pandemia".

"Esta semana todo el sistema de salud habrá de estar vacunado" anunció sobre la inmunización contra el Coronavirus en Neuquén.

En cuanto al acceso a la educación en pandemia, Gutiérrez en un principio destacó, en base a los proyectos de los establecimientos que están construyéndose en la provincia, que "habrá como máximo una distancia de 100km para acceder a una educación terciaria en Neuquén". Además anunció: "Entre 2020 y 2021 habremos de finalizar 18 jardines de infantes".

Mientras que sobre las negociaciones salariales con los gremios, el gobernador reconoció: "La escuela es la segunda casa. Los chicos deben volver a las aulas. Las propuestas salariales acordadas no son la que los gremios han solicitado, pero quiero reconocer los acuerdos alcanzados, porque visibilizamos en el horizonte la posibilidad de cumplir".

"Entre hoy y mañana se empieza a vacunar a personal docente y a personal no docente que trabaja en los establecimientos educativos".

En relación a la actividad petrolera y al panorama incierto que generó la pandemia, el mandatario se mostró agradecido: "Quiero agradecer, porque la vi gris y oscura a la actividad hidrocarburífera, a Guillermo Pereyra, a la conducción de YPF y al Gobierno Nacional, porque juntos pudimos recuperarnos de la peor crisis del sector en Neuquén". En tanto recalcó:"Para Vaca Muerta la obra más importante que necesitamos es el gasoducto de Bahía a Rosario”.

"Gracias a CORFONE, esta gran empresa forestal e industrial de Neuquén y Latinoamérica, construimos con sus bloques de madera encastrados dos SUM en Los Miches, una escuela de Añelo, un destacamento policial en Junín de los Andes, entre otras obras".

"Vamos a llevar adelante fuertes políticas públicas para acompañar la reactivación del sector privado durante este año" anunció el gobernador.

Gutiérrez hizo hincapié en la problemática actual sobre violencia de género y femicidios en la provincia: "Debemos profundizar, analizar y corregir las instituciones creadas contra la violencia de género, no resistimos una muerte más. Crearemos con rango de secretaría de Estado a la secretaría de las Mujeres". Además anunció: "Los condenados por situaciones de violencia de género o familiar, no podrán ocupar cargos provinciales o municipales, no podrán acceder a habilitaciones o licencias, ni ingresar a las fuerzas de seguridad".

Sobre los nuevos proyectos que serán presentados en la Legislatura dijo: "Se implementará una promoción de la Electromovilidad, por el cual se propicia fomentar el uso, comercialización, implementación e industrialización de vehículos eléctricos, autopartes, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de recarga, afectados directamente a la propulsión de dichos medios de transporte". Además dijo que"se presentará el proyecto de ley de Protección Integral de los Derechos de las Personas Mayores en Residencias y Centros de Día, con el objeto de regular la actividad, habilitación y el funcionamiento de residencias y centros, reconociendo una serie de derechos de las personas que residen en ellas"

Por último, y luego de un discurso de casi una hora y media, Omar Gutiérrez reconoció: "Nadie nos enseñó a contar muertos. Pero también quiero decir que hemos salvado muchas vidas. Tenemos que enfrentar la recuperación y el desarrollo económico y social"

"Los necesito. Nos necesitamos. En honor al legado que nos dejaron las personas que no están. Tenemos la responsabilidad de construir esperanza. Necesitamos trabajar unidos, no amontonados"

"En todo el arco político, cada vez que hubo una crítica, la sentí de manera constructiva. No guardo rencor, solo guardo tristeza por lo que nos ha pasado y nos pasa" reflexionó Gutiérrez al final de su extensa alocución.