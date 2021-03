El vecino bombero logró salvar la vida de un bebé de 2 meses

Era cerca de la 1 de la mañana cuando escuchó gritos desesperados y que golpeaban de manera insistente la puerta. Marcos Ramos, el bombero del barrio El Paraíso, abrió y se encontró con un vecino que le pedía ayuda, es que su pequeño bebé de sólo meses, estaba ahogado y no podía respirar.

Siempre dispuesto a colaborar, Marcos salió corriendo de su casa y en el camino se encontró con Betiana, la mamá que traía en brazos a Alejandro de 2 meses sin poder respirar y con un color morado en el rostro. Sin dudarlo, el bombero de 10 años de experiencia en el cuartel de Ingeniero Huergo, tomó al bebé y comenzó con las maniobras que fueron efectivas, porque en cuestión de segundos, los pulmones del pequeño volvieron a llenarse de oxígeno.

"Le apliqué las técnicas para que largue lo que no lo dejaba respirar y en unos minutos logró volver a respirar, fue un momento feo para la madre que estaba llorando. Después ese llanto seguía, pero de felicidad", comentó Marcos quien luego de salvarle la vida al bebé, "le entregue el nene y solo atiné a abrazarla, para darle tranquilidad".

Luego de practicar las correspondientes maniobras para que pueda volver a respirar, los padres del pequeño llamaron a la ambulancia que llegó al lugar. Luego de revisarlo, por prevención decidieron internarlo en el hospital del Ingeniero Huergo en observación, para poder detectar cualquier tipo de daño que podría haber sufrido al permanecer varios minutos sin poder respirar.

En tanto que Betiana se mostró feliz y agradecida, "estaba muy asustada, no sabia que hacer, gracias a Dios el estaba hay en su casa y pudo ayudarme", y así lo publicó en sus redes sociales.

“Ahora un poquito más tranquila, quiero agradecer de corazón a un bombero, mi vecino, anoche a la 1, mi bebé se me había ahogado no podíamos hacerlo volver estaba desesperada. Lo fuimos a buscar y él como estaba vino corriendo ayudarme, le entregué a mi bebe en sus brazos y él lo hizo volver, tuve mucho miedo, muchas gracias Marcos. Gracias por haber estado en tu casa, no sé qué hubiese hecho sino. Gracias a Dios mi bebé está bien, ahora está internado pero bien. Fue un susto muy grande que no quiero volver a pasar”, escribió en su muro de Facebook.