Pagó $75 mil para que no publiquen sus fotos íntimas

Otro modo delictivo hizo caer a un hombre en Puerto Madryn. La víctima de 65 años fue contactada por el usuario “Sofía Domínguez” a través de Facebook, luego de una breve charla, “Sofía” le pidió fotos íntimas y su número de teléfono. El hombre no lo dudo y se las envió rápidamente, sin embargo al día siguiente lo contactó un hombre, afirmando que "era el padre de la chica", y si no pagaba un monto determinado lo iban a denunciar y publicar las fotos en Facebook, informó el medio local ADN.

Fuentes policiales afirmaron que la víctima accedió y pagó una suma de 50 mil pesos. Tranquilo pensó que todo había culminado. Pero no. Solo 24 horas después, volvieron a pedirle más dinero y asustado a que publiquen su intimidad, pagó otros 25 mil.

Asesorado por sus familiares, y por miedo a seguir siendo estafado, hizo la denuncia por “extorsión” y explicó que pensó que "la usuaria era real y que se trataba de una mayor de edad, pero cuando me contactó su supuesto padre, me asusté y cedi pensando que era una menor”. Cabe mencionar que las fotos que utilizaba el usuario “Sofía Domínguez” eran de una modelo de Europa del Este.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que "el modus operandi es alguien que se pone en contacto con el usuario a través de un perfil de una mujer y, tras un breve intercambio, le pide fotos íntimas y su celular. Luego, lo contactan diciéndole que si no paga una suma de dinero van a publicar las fotos”, además brindaron consejos para evitar la sextorsión: "Sentido común. Es el consejo más obvio pero si te contacta una mujer de perfil atractivo, que creó el usuario hace pocos días, no la conoces y con la cual no tenes amigos en común. Y, sumado a esto, te pide fotos íntimas, deberías sospechar”.

Y por último, remarcaron que es importante realizar la correspondiente denuncia: “Entablar un contacto de índole sexual, enviado fotos íntimas a alguien que te contactó por Facebook, genera que sea probable que te engañen”.