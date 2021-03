De baño clandestino a plaza recreativa

El paredón que ni con la cuarentena "zafó" de los transeúntes, por lo general, hombres, adolescentes y niños que utilizaban dicho sector ubicado en calle Perito Moreno entre Winter y José Rosas, en el barrio Mariano Moreno, para hacer sus necesidades, "aprovechando" la cantidad de yuyos en el predio, ya no podrán hacer usarlo mas de "baño", ya que a la brevedad será la nueva plaza del Club Independiente.

La "esquina" elegida para orinar, no tenía un horario particular, mañana, tarde y noche solía verse dicho escenario que según manifestaron los vecinos del sector era "desagradable, ya que llegaban, "hacían pis, se subían el pantalón y seguían como si nada". No solo es era "toilette" elegido por quién pasa caminando por allí, sino también paran vehículos, hasta incluso se iban turnando como si fuese una estación de servicio.

Hace unos días, trabajadores municipales llegaron y limpiaron las malezas y yuyos del lugar, instalaron mesa y bancos de cerámica junto a un vistoso y gran cartel que anuncia la llegada del nuevo espacio recreativo. Aún los trabajos no han terminado y resta que coloque diferentes juegos como hamacas y tobogán.

De una "semi estación de servicio" a un lugar para lo más chicos. Respiran los vecinos.