“Se está desvirtuando el derecho al reclamo”

El vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri se expresó esta mañana en AM550 y 24/7 Canal de Noticias, sobre el conflicto de los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén y las consecuencias en la provisión de combustibles en la región del Alto Valle.

Palmieri, desde la capital de Río Negro, señaló que “en Viedma todavía no hay faltante de combustible. Quizás se provean desde otro punto y no de Neuquén. Desde lo político e institucional nos genera mucha preocupación. El gobierno neuquino tuvo acuerdos con los gremios formales. Y los autoconvocados pueden tener un reclamo genuino, pero no se puede afectar la actividad de otros trabajadores como la petrolera porque así se termina afectando a los vecinos haciendo faltar el combustible”

Agregó que “me parece que el reclamo debe llevarse en los carriles y las formas que correspondan. Se está desvirtuando mucho el derecho al reclamo. En Viedma tuvimos una manifestación de UPCN que irrumpieron en un acto de una escuela primaria. Un grupo de violentos generaron temor en los chicos, una situación horrible para los padres y agravios para los docentes en una escuela pública. Son representantes de trabajadores que dicen defender derechos. Creo que quienes conducen los gremios deben evaluar las formas y las maneras de reclamar”

Palmieri explicó que “en contexto de pandemia la producción hidrocarburifera tuvo una bajísima demanda por el párate mundial. Hubo un día en que el petróleo tuvo valor negativo. Bueno, eso cambió hubo un repunte de la actividad. Y estas protestas impiden la producción. Y se habla de la necesidad de importar con todos los costos que eso implica. Un fluido vital para los argentinos. Me parece que tenemos un país con un potencial enorme, pero así no podemos extraer el petróleo y el gas desde la tierra. Llega el momento en donde se deben repensar este tipo de medidas porque se ponen en juego miles de puestos de trabajo”