Emprendedora neuquina desesperada: le robaron 100 mil pesos

Azul Hernández es emprendedora neuquina y da cursos de encuadernación además de vender insumos del rubro. Denuncia que MercadoLibre sin previo aviso le canceló la cuenta sin un motivo razonable y consigo todo el dinero que tenía ella en la cuenta. "Se quedaron con toda mi plata, casi cien mil pesos. No me responden por ningún medio. No tengo plata para pasar el fin de semana y no me responden", dijo desesperada a la redacción de mejorinformado.com.

"No compre nada, tengo una tienda online donde vendo mis productos y cursos online. Era plata de mis propias ventas. Me llego un email q supuestamente habían detectado q tenia dos cuentas (una era vieja y hace meses que no la usaba) y por eso me cerraron mi cuenta y se quedaron con la plata. No me deja transferirla ni hacer nada. Y en el email dice q es definitivo y no me da opción de ningún contacto", añadió con bronca y angustia.

Azul de 32 años comenzó su emprendimiento el año 2013: "Cerezo tienda y taller", desde sus inicios, hace 8 años tiene su cuenta en Mercado Pago. "Cuando fui cambiando mi email de contacto la fui cambiando. En este caso esta cuenta en especifico, la tengo hace un año", agregó.

Desesperada, revisó los términos y condiciones del contrato online de la página: "No los infringí. Y en cualquier caso, eso no les da derecho a quedarse con mi dinero", sentenció la joven. Ese dinero lo venía juntando para poder mudarse, "es toda la plata que tengo, estoy muy angustiada, no se que hacer", dijo con tristeza y esperanza a que le den una solución.