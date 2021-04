B° Almafuerte: Fiesta clandestina descontrolada con 200 personas

La Municipalidad de Neuquén desactivó en la noche de este domingo una fiesta clandestina y desalojó a más de 200 personas en el Barrio Almafuerte. Todo ocurrió durante un operativo de rutina de fiscalización del área de Comercio. Además, fue clausurada la radio FM que convocó el evento e infraccionado al responsable del lugar.

Este lunes se elevará un informe al Tribunal de Faltas “solicitando que se aplique la sanción máxima, y también puede desencadenar una sanción penal por incumplimiento al decreto nacional” que prohíbe encuentros masivos y sin aplicación de protocolos preventivos por la pandemia del coronavirus, informó la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol.

“Solicitamos la colaboración de policía provincia, y logramos desarticular la fiesta que se hacía en un espacio público en el marco de la inauguración de una FM, que la había convocado, y de manera ordenada los concurrentes se fueron retirando del lugar. Era totalmente descontrolado el evento”, agregó la funcionaria.

Asimismo, Cagol explicó que previamente “se verifica la situación, obviamente no tenían ningún tipo de habilitación, en ese momento iniciamos un procedimiento, operativo en que personalmente me acerqué y coordiné”. En relación al titular de la radio, sostuvo que tuvo “una actitud totalmente irresponsable, sin ningún tipo de autorización municipal y no se cumplió con ninguna de las medidas de protocolo, ni el distanciamiento social ni el uso de barbijo”.

Cabe destacar que estos operativos de inspección están “en concordancia con el trabajo que venimos realizando y la decisión del intendente Mariano Gaido de acompañar al sector comercial, de defender el trabajo de cada comerciante de la ciudad, por eso nos parece una situación totalmente repudiable por parte de quien organizó la fiesta.

Por último, insistió en que no se pueden hacer este tipo de eventos, "hay que tener empatía para con los vecinos y con los comerciantes que trabajan con esfuerzo para cumplir los protocolos”.