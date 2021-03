Clausuraron geriátricos en Neuquén por irregularidades

Cuatro hogares de ancianos, o residencias de larga estadía, fueron clausuradas en la provincia de Neuquén en el último año, y con la pandemia como contexto. Hace pocos días, en Zapala se dio el último caso conocido.

“Hubo situaciones de riesgo psicosociosanitario. Esta resolución nos autoriza a intervenir en estos casos, y a realizar las reubicaciones”, contó al aire de AM550 y 24/7 Canal de Noticias, María Pariente, a cargo del Concejo Provincial de Adultos Mayores:



Escuchá la nota:

Dos de las clausuras fueron en Neuquén capital, una en Plottier y la última en Zapala. Entre todos suman unas 30 personas mayores que residían y que fueron las afectadas y debieron res reubicadas: "Una persona mayor cuando ingresa a una residencia, es porque tiene un nivel de dependencia importante y requiere un cuidado de otros", contó Pariente, quien detalló que en ese marco se dan los inconvenientes en las instituciones.

La funcionaria contó además que muchas veces, las familias no creen en la palabra de sus adultos mayores, sobre situaciones de maltrato o irregularidades en su cuidado: “Es como que la palabra del adulto mayor termina en duda. La familia descree de su palabra y no se duda del dueño de la institución. Es algo que nos llama mucho la atención. Si hay situaciones de demencia directamente no se tiene en cuenta nada”, remarcó.