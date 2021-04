"La propuesta no nos cierra" adelantaron los autoconvocados

El conflicto entre el sector de Salud y el Gobierno neuquino inicia una nueva semana, con cortes de ruta, con protestas, con negociaciones, pero con una diferencia: Hay una propuesta que incluye el salario básico de los trabajadores, en todas las áreas, pero es negociada con el sindicato actor y protagonista de la disputa y no con los propios manifestantes.

En La Primera Mañana por AM550 , Marco Campos, referente de los autoconvocados del Hospital Castro Rendón adelantó: "La propuesta no cambia lo que habían dicho todo este tiempo. Lo bueno es que es al básico, no solo a la Salud, sino al resto de los estatales. Pero queríamos una propuesta al básico que contemplara la inflación del 2020".

En cuanto a los pormenores de lo propuesto por el Gobierno, Campos analizó: "Son números inflados, hablan de un 53% tomando un bono de nación de $6.500, que lo iban a dar igual, al igual que los 40 mil pesos esos de ropa de trabajo, que obligatoriamente lo tienen que dar. Es un 5% de aumento cada dos meses a marzo de 2022, y es un problema que le pongan un techo a la inflación. Cada dos meses eso no es suficiente. Que sea al básico y para todos es un triunfo, pero el problema es que sigue sin contemplar el 2020. Ya está perdido. Nosotros perdimos el 40% de la capacidad de compra, ¿Qué pasa con eso? ¿Se borra? No hubo nada en 2020".

A nosotros, en las asambleas que venimos haciendo, la propuesta no nos cierra.

En relación a las posibles soluciones y a las conclusiones de tantos días de cortes, el referente dijo: "Le planteamos al gobierno por qué cuando hay números rojos, ajustan los salarios de los trabajadores y no las regalías del petróleo. Estando en los cortes vimos la cantidad de plata que hay y que se llevan afuera. El famoso Hospital Norpatagónico lo sacan de los escritorios para hacer campaña, pero nunca es una realidad".

En tanto, Campos detalló las responsabilidades que caben en estas medidas, repartidas entre Provincia, Nación y ATE: "El Gobierno Nacional tampoco aportó mucho" aseguró. "Ellos son igual de responsables que el Gobierno Provincial, ya van 19 días de cortes de ruta, pero hubo 60 días antes en los que no dijeron nada. Se hablan entre ellos, pero los trabajadores seguimos en las rutas. No nos llaman, no nos dan respuestas, y quieren seguir arreglando con Quintriqueo que fue quien generó este conflicto. Si tanto les preocupa el negocio de las empresas ¿por qué seguimos en las rutas? ¿Quieren hacer todo este circo con Quintriqueo? que lo hagan, con un paro por tiempo indeterminado que dura 2 horas... Que hayan trabajado un domingo, sentándose a negociar también es un logro de los trabajadores de Salud".

Desde las Asambleas de Cutral Co adelantaron además que solicitan "que el aumento sea en solo dos cuotas, haya nueva mesa en diciembre, y no a los sumarios y descuentos, y si al pase a planta de eventuales"

Esto decía Verónica Castro: