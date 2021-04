El hermano de Santiago Maldonado se enfrentó con Bullrich

La visita de Patricia Bullrich a Bariloche generó polémica. En la previa diferentes organizaciones de Derechos Humanos y sindicales repudiaron su visita. Y hoy desde su llegada al aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria, la esperaron para escracharla, al atribuirle responsabilidad en el crimen de Rafael Nahuel, ocurrida durante un procedimiento del grupo Albatros de Prefectura, que ella permitió durante su época de ministra de Seguridad de Mauricio Macri. También el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, la increpó en el hall del hotel, donde pegaron carteles pidiendo Justicia por el joven asesinado en Villa Mascardi con una pistola 9 milímetros de uso oficial.

La ex ministra y líder del PRO nacional, llegó a la ciudad cerca de las 13 y se retiró rápidamente acompañada del legislador rionegrino Juan Martín y el ex intendente de Cipolletti, Anibal Tortoriello. Ya en el hotel del kilómetro 1, la ex funcionaria macrista tuvo que ser resguardada y llevada al primer piso, ya que al hall ingresó Sergio Maldonado, su esposa y algunos manifestantes más, quienes le reprocharon la orden de represión de Gendarmería en la Lof Resistencia Cushamen en Chubut, donde fue encontrado muerto su hermano Santiago, y también por el accionar del grupo Albatros de Prefectura en el crimen de Rafael Nahuel en 2017.

Los manifestantes aprovecharon para pegar carteles exigiendo Justicia por los dos casos. Distintas banderas con la cara de Rafa fueron colgadas en el lobby y también en las ventanas. Minutos después el hermano de Maldonado utilizó sus redes sociales para descalificar a Bullrich. "Te escondiste como una rata" publicó. Antes había posteado una foto de una camioneta envuelta en una bandera con la cara de su hermano Santiago y acusó a las fuerzas de seguridad de seguir brindándole protección.

Patricia Bullrich te escondiste como La Rata que sos!!! #FueraBullrichDeLaPatagonia#BullrichFueraDeLaPatagonia — Sergio Maldonado (@vikingomaldo) April 7, 2021

Esperando a Patricia Bullrich en Bariloche, que sigue gozando de Impunidad y custodiada por las fuerzas de Seguridad que le siguen respondiendo!!! #JusticiaPorSantiagoMaldonado#BullrichFueraDeLaPatagonia pic.twitter.com/YmEmB7fx5Q — Sergio Maldonado (@vikingomaldo) April 7, 2021

La ex ministra, de pasado montonero, radical y ahora macrista, fue invitada por su asesora, la abogada Florencia Arietto para participar de un congreso en contra de la violencia Mapuche en la Patagonia, con la presencia de vecinos de Villa Mascardi, El Foyel, El Bolsón y El Hoyo. Además servirá para mostrarse con Tortoriello, quien tiene grandes posibilidades de ser candidato del PRO a diputado Nacional por Río Negro.

Bullrich también participará de un foro de empresarios que se desarrolla en el hotel Llao-Llao.