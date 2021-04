Podrían quedar presos los autores de los incendios

El fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, se refirió al avance de la acusación contra las 5 personas imputadas por los incendios que consumieron miles de hectáreas en la zona de Los Repollos.

Señaló que “tenemos sindicados a los autores del hecho en función de distintas pruebas que se fueron recolectando. Básicamente pruebas testimoniales y pruebas periciales. Creo que debe ser la primera vez que se realiza en un incendio forestal pruebas de esta magnitud.”

Agregó que “me refiero a la prueba científica concretamente, no solamente tenemos el peritaje hecho por criminalística de la Policía de Río Negro, sino también del SPLIF y también del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Ahora estoy esperando en estos días, aunque ya me han dado un adelanto del perito de la Policía Federal», sostuvo

Es algo que se va a evaluar en el debate porque si se considera el dolo eventual, que es lo que hasta ahora venimos sosteniendo, podría haber una pena de prisión efectiva, lo cuál sería un caso único en la Argentina

“Se trata de los dos peritos ígneos más importantes que hay en la Argentina, que inmediatamente cuando lo convocamos desde el Ministerio de Seguridad de Nación vinieron prácticamente a los pocos días de haberse desatado el incendio. Ellos ya nos han dado un previo informe que después tenemos que ratificar donde se ve claramente la causa del incendio», explicó

Agregó que “nosotros entendemos que corrobora nuestra tesis de que esto se produjo por un acto de suma negligencia, imprudencia que está rozando lo que nosotros entendemos el dolo eventual. Realmente se pudieron ver representados, quienes nosotros entendemos que son los autores del incendio, que podrían haber producido un incendio forestal. Quizá no en la magnitud que tomó el final, pero sí es un hecho muy grave porque las condiciones climáticas eran tremendas Y porqué se sabe que no se debe hacer un fuego en lugares que no están habilitados”

Arrien sostuvo que, aunque no haya jurisprudencia sobre personas en prisión por un delito de esta categoría en toda la Argentina podría este ser el primero.

«Es algo que se va a evaluar en el debate porque si se considera el dolo eventual, que es lo que hasta ahora venimos sosteniendo; podría haber una pena de prisión efectiva, lo cuál sería un caso único en la Argentina inclusive», sostuvo

«En la mayoría de los incendios hay gravísimas demandas civiles por los daños económicos, pero no penales, no hay antecedentes de gente que haya tenido prisión efectiva, pero no lo descartaría”, finalizó el fiscal