El asesino de la policía reconoció la culpa y seguirá preso

Luego de estar prófugo, el conductor que manejaba la camioneta Chevrolet S-10 que arrolló a la policía Evelyn Joana Alarcón, la fiscalía le formuló cargos por "homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a la victima", al tiempo que el hombre de 44 años aceptó su culpabilidad y reconoció que tuvo miedo y no supo que hacer.

"Me voy a hacer cargo de lo que hice. Me asusté después de lo que pasó, no sabía que hacer, tenía mucho miedo de lo que me podía pasar. Pido perdón a todos", explicó el hombre acusado de arrollar a la policía de 25 años en la avenida General Paz, camino al balneario municipal de Regina. Por la violencia del impacto, la víctima fue encontrada muerta tirada dentro de un desagüe paralelo al camino.

Aunque manifestó algunas sensaciones por las que huyó del lugar, se negó a responder preguntas por parte del Ministerio Público. La calificación legal propuesta fue la de “homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a la victima”, un delito que estipula una pena de 3 a 6 años de prisión. Una vez que quede firma la decisión judicial, el imputado será llevado al Penal de Viedma.

Según la acusación del fiscal Juan Luppi y Agustín Bianchi el hecho ocurrió el pasado lunes "5 de abril entre las 19:40 y las 23", sobre la avenida General Paz a la altura de la chacra 91. "El imputado conducía en dirección norte–sur, una camioneta Chevrolet S 10 negra, lo hacía en forma imprudente y anti-reglamentaria, al no circular con cuidado y prevención ni tener en cuenta los riesgos propios de circular, sin mantener una distancia prudente con el vehículo que lo precedía, con exceso de velocidad", explicaon al detallar el hecho.

El equipo del Ministerio Público sostuvo que "de esta manera perdió el dominio efectivo de su rodado, embistió desde atrás a la víctima, que circulaba en una bicicleta blanca en la misma dirección, provocándole la muerte a la víctima", y que después "se dio a la fuga sin intentar socorrer a la víctima, que falleció en el lugar, y fue encontrada a las 23.30 del 5 de abril”.

La Fiscal Jefa Graciela Echegaray hizo referencia a la cantidad de pruebas que recolectó la Brigada de Investigaciones que les permite tener casi resuelto el caso y que esto provocó que el conductor de la camioneta reconozca su responsabilidad: "Tras sentirse acorralado por la evidencia recolectada, entre ella el acta de procedimiento policial realizada por la Comisaria 35, variados informes del Área Judicial de Investigación de Regina y de San Antonio Oeste, entrevistas en ambas localidades. Se suma a lo anterior lo recolectado en el lugar del hecho, como autopartes particulares que tuvieron correspondencia con plásticos faltantes tras haber encontrado la camioneta en Chichinales. Agregamos la requisa vehicular a cargo del Jefe de la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público”, argumentó.

Por último el equipo de trabajo le solicitó al Juez de Garantías que el imputado quede detenido. “Para solicitar la prisión preventiva debemos tener presente que no hubo voluntad de socorrer a la víctima, además en caso de recaer condena según la calificación legal propuesta la misma será de prisión efectiva. No podemos dejar de lado que el hombre se dio a la fuga y hubo entorpecimiento a la investigación, ya que dejó la camioneta y dio instrucciones de brindar datos erróneos respecto de su ida a San Antonio”.

La defensa particular propuso una medida cautelar menos gravosa, sin embargo el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y resolvió que el imputado cumpla tres meses de prisión preventiva, además de que reciba la asistencia psicológica solicitada por el Ministerio Público Fiscal.