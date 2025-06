Hispano se bajó de la Liga Argentina y hay interesados zonales en la plaza

Hispano Americano de Río Gallegos no jugará la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet. El club anunció que venderá su plaza y se retirará de la competencia profesional, luego de años de esfuerzo para sostener su lugar en el mapa nacional. La información, fue confirmada en una conferencia de prensa convocada por la institución en el estadio Tito Wilson.

La noticia marca un punto de quiebre para el deporte santacruceño. Hispano, que este año celebra su centenario, se despide así del básquet profesional por razones económicas y logísticas. Las dificultades presupuestarias, la disminución del acompañamiento y la falta de inversión privada volvieron insostenible la participación del club en la segunda categoría del básquet nacional.

Otro de los factores determinantes en la decisión fue el cierre total del Aeropuerto Internacional de Río Gallegos, que comenzará el 1° de septiembre y se extenderá hasta el 22 de diciembre. Durante ese período, todos los vuelos serán derivados a El Calafate, lo que complicará severamente los traslados del equipo, sumando costos y tiempos de viaje imposibles de afrontar en una competencia que exige desplazamientos permanentes por todo el país.

La diferencia estructural con respecto a los clubes del centro y norte del país también fue clave. Mientras algunas instituciones destinan apenas un cuarto de su presupuesto a logística, el elenco de la capital santacruceña superara el 60%, lo que deja muy poco margen para conformar un plantel competitivo.

No es la primera vez que Hispano enfrenta este tipo de dificultades. En agosto del año pasado, a pocas semanas del arranque del torneo, el entonces presidente Jorge Castro advirtió que el club estaba en riesgo de no participar, por falta de fondos. En ese momento, el Gobierno provincial y la empresa CGC aparecieron como sponsors principales y lograron sostener la temporada 2024/25. Pero este año, las condiciones no fueron las mismas.

La decisión de retirarse de la competencia no es un fracaso, sino un reflejo del contexto que atraviesan muchos clubes del país. Hispano no sólo logró ascender a la Liga Nacional en 2016 —donde jugó seis temporadas consecutivas hasta 2022—, sino que representó a Santa Cruz en el más alto nivel del deporte argentino con dignidad, esfuerzo y una identidad profundamente federal.

Atlético Regina no aceptó la propuesta para comprar plaza

¿Atlético Regina interesado en la plaza de Hispano?

La gran campaña de Atlético Regina en la Liga Federal, donde quedó afuera a dos llaves de una final por el ascenso, no pasó desapercibida y surgió el rumor de que podría comprar una plaza en la Liga Argentina, categoría superior, que sería el cupo que actualmente tiene Hispano Americano de Río Gallegos.

El club de Santa Cruz se contactó con dirigentes de la entidad rionegrina para ofrecerle la venta de la plaza pero en el Albo desestimaron la chance ya que aún no se sienten preparados para afrontar un torneo así y están enfocados en otros proyectos.

Según se pudo saber, la intención de los de La Perla del Valle sería trasladar la cancha a la calle Cipolletti y tener ahí una capacidad para 2.000 personas. Actualmente oficia de local en La Calderita de calle Rivadavia, histórico recinto albo. Están trabajando con arquitectos y buscando más sponsors para finalizar la obra. Se estima que club lleva invertidos en los últimos dos años unos 350 millones de pesos.

Otros clubes que habrían recibido llamados serían Centro Español de Plottier, Independiente y Pacífico de Neuquén capital, aunque habría mucho interés de volver a jugar a este nivel de competencia de Sportivo Independiente de General Pico, que contaría con el respaldo del gobierno de la provincia de La Pampa.