DetectAr en el Colegio: "Ponen en peligro a la comunidad educativa"

Mientras la segunda ola de Coronavirus golpea a la región con números altos de contagios y fallecidos día tras día, en Neuquén, la decisión de trasladar el tráiler de DetectAr de centro capitalino al Colegio San Martín continúa generando polémica. Sandra Sepúlveda, directora del IFD 12 nivel medio, la escuela que convive con el dispositivo, detalló en La Primera Mañana por AM550 : "Nos sorprendió la decisión, pero fue un convenio entre el Consejo de Educación y el Ministerio de Salud, y nos avisaron el mismo día que trasladaron el dispositivo al gimnasio. En el colegio son 4 niveles, y tres turnos. En el nuestro hay más de 1.000 personas entre alumnos y personal, y si bien trabajamos en burbujas, pero desde el viernes ya tenemos un tránsito de 300 personas por día".

El dispositivo funciona en el gimnasio del colegio

"Con la directora de primaria tuvimos que ir a organizar la fila para que no se junten los alumnos con quienes se van a hisopar" contó Sepúlveda.

En tanto, Valeria Benavidez, la consejera escolar que le pidió a la Defensora de la Niñez que se ocupe de sacar el DetectAr de la escuela San Martín, dijo lo siguiente en AM550: "Nadie puede creer que el CPE haya tomado esa decisión, pero no tuvimos ninguna respuesta. Hicimos un pedido de informes sobre el porque de la decisión de trasladar el dispositivo al gimnasio. No nos contestaron, y ante esta situación preocupante porque las familias no quieren enviar a sus hijos a la escuela, decidimos hacer un pedido de intervención de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia".

"Salud y Educación tomaron una decisión que pone en peligro toda la comunidad educativa".

En relación a los trabajos previos a las clases presenciales, y a la concientización de padres y alumnos, Benavidez aseguró: "Armamos los protocolos para garantizar la presencialidad en las escuelas, y los echan por tierra llevando el DetectAr al gimnasio del colegio, quitando además un espacio pedagógico, hay mucha contradicción. Algunos espacios del CPE funcionan de manera virtual, pero nosotros seguimos en las escuelas con decisiones de este tipo que aumentan el riesgo de contagios".