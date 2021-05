Otra vez aparecieron panfletos con leyendas nazis

Nuevamente cientos de papeles con la cara de Adolf Hitler y otros símbolos característicos con el nazismo aparecieron en distintas veredas del centro de Viedma. Esta es la segunda vez en 10 días que se encuentra publicidad a favor del régimen fascista que generó el holocausto y provocó 17 millones de muertes: 6 millones de judíos y otros 11 millones incluidos civiles soviéticos, polacos, y prisioneros de guerra.

Los panfletos con propaganda nazi volvieron a aparecer en las calles de Viedma y de la manera que fueron lanzados, resultó imposible que alguien que camine por las veredas de la capital rionegrina no choque con uno y lo levante para ver de qué se trata. Como la vez anterior, además de distintas leyendas que reivindican la figura de Adolf Hitler, llevaban la firma de un grupo fascista que comienza a trascender en distintos lugares del país denominado Organización Nacional, que en su isotipo muestra un cruz esvástica, similar a la que usaban los soldados alemanes en sus brazos durante la Segunda Guerra Mundial.

Como sucedió a principios de mayo, distintas organizaciones de Derechos Humanos repudiaron la distribución de la publicidad fascista en las calles de Viedma. También desde el Concejo Deliberante se manifestaron enérgicamente contra las publicaciones, que atentan contra la democracia, los principios republicanos y el pluralismo.

“Es totalmente inadmisible el accionar violento de esta organización a través de los panfletos que volvieron a aparecer en nuestra ciudad. Lo único que hacen es mostrar el desprecio hacia la democracia y la memoria de quienes sufrieron este régimen”, expresó la presidenta del Concejo, María Celia Cévoli.

Asimismo, la concejal de Juntos Somos Río Negro manifestó que la institución, que "funciona como caja de resonancia de los vecinos y vecinas, cree firmemente en la pluralidad y eso “es un grave ataque a la comunidad total”.

Entre las frases de las copias distribuidas, se destaca: “el nacionalismo no es ninguna doctrina de inactividad; es una doctrina de lucha. No es una doctrina de goce, sino una doctrina de esfuerzo y de lucha”, que le atribuyen al líder del tercer Reich, como otra que dice "el pueblo no vive para la economía. Y la economía no existe para el capital. Sino que el capital sirve a la economía y la economía al pueblo".