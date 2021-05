Juan Peláez, directivo de la clínica Pasteur de Neuquén se refirió al pronunciamiento en conjunto de los dos subsistemas, público y privado, para que la sociedad reaccione acerca de la alta tasa de contagios y de circulación viral en todos los departamentos de la provincia para evitar un colapso mayor.

En La Primera Mañana por AM550, el director dijo: "Este colapso en la primera ola tardó mucho más tiempo, y llegó más atenuado que en la segunda ola. En este caso hubo un crecimiento súbito de los contagios y se saturó el sistema que ya venía con un grado de ocupación, pero ahora en poco tiempo hubo una aceleración de la demanda de internación que nos dejó sin camas".

"Nadie tiene camas de terapia intensiva hace rato. Todas las clínicas están viendo la presión de las consultas por guardia, de pacientes que llegan con baja saturación y que requieren ser internados inmediatamente, y muchos luego requieren conexión a respirador, y cuando no están las camas, internamos en las guardias, que no están para eso" aseguró Peláez.

En cuanto a las diferencias que se notan entre la población contagiada de la primera y segunda ola, Peláez contó: "Hubo una disminución de la edad promedio de los contagios, internaciones y fallecimientos. El director de la clínica pediátrica San Lucas y me dijo que entre abril y mayo tuvieron más internaciones por Covid que en el 2020, incluso internados en terapia infantil con respirador. La situación es más grave".

"Tenemos, nuevamente, que extremar todas las medidas, inclusive de autorrestricción. La mortalidad ronda el 40%, de 10 personas que entran a terapia, 4 no salen"

En relación a la situación actual, comparada con el 2020, el director de la Clínica Pasteur aseguró: "Estamos peor que el año pasado, porque el cuello de botella es el recurso humano. Contamos con el mismo recurso pero más cansado, no tenemos más terapistas que el año pasado. Camas de terapia podemos comprar, es fácil, pero si no tenemos la gente para atenderla no sirve de nada".