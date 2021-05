Río Negro, por ahora, no suspende clases presenciales

El gobierno de Río Negro rechazó, por ahora, el pedido que realizó el gremio de los docentes, UnTER de suspender las clases de manera presencial en las zonas más comprometidas de la provincia por el avance del Covid.

Hoy solamente dos localidades tienen suspendida la presencialidad: Bariloche y Dina Huapi, aunque Educación anunció que el 26 de mayo se vuelve a las aulas en el nivel primario y el 31 de mayo el resto de los niveles.

La ministra de Educación de Río Negro, Mercedes Jara Tracchia, señaló que“por ahora van a sostener la presencialidad de forma alternada en las escuelas. Los protocolos establecidos son efectivos, a tal punto que no tienen reportes de contagios masivos hacia el interior de las instituciones educativas”

"Nosotros vamos a sostener las clases presenciales con la aplicación de los protocolos. Si la situación epidemiológica lo amerita y Salud, que es el órgano de aplicación, determina que cambiemos la modalidad, se hará el análisis de forma conjunta. Por ahora, mantenemos la presencialidad”, indicó

En tanto el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, señaló que “suspendemos o no las clases en función de los criterios epidemiológicos que marca Salud, sino también el decreto de Nación. La provincia es respetuosa de las medidas vigentes y los parámetros definidos por Nación. Se entendió que donde no suspendimos la presencialidad es porque el criterio epidemiológico no indicó ese camino”.

Unter realizará un plenario

En tanto el gremio de los docentes rionegrinos, UnTer convocó a un plenario de secretarios generales, que se concretará la próxima semana para analizar la situación de la pandemia en Río Negro. Podrían definir alguna medida de protesta ante la decisión del gobierno provincial de continuar con la actividad presencial