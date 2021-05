Dos cámaras de seguridad registraron el paso de Agostina

Este lunes por la noche, se confirmó oficialmente la identidad del cuerpo que fue hallado calcinado en la meseta de Centenario: Agostina Gisfman, la joven de Cipolletti que estaba desparecida desde el viernes.

Desde el Colectivo de Mujeres en Lucha de Cipolletti están siguiendo como se desarrolla la etapa de indagación. “Todo está en etapa de investigación. Los fiscales a cargo están en Neuquén, queremos reunirnos con ellos. Nos enteramos de los primeros pasos de la investigación: los allanamientos que se realizaron, de la situación concreta que vivía Agostina. Pero no hay nadie que nos diga quién es el culpable”, señaló esta mañana a AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, Lila Calderón del Colectivo de Mujeres en Lucha

Agregó que “hay que seguir de cerca como se desarrolla la investigación porque sabemos cómo actúa la justicia. En Río Negro tenemos pilas de casos impunes. Tenemos entre 18 y 19 compañeras asesinadas. Sabemos que, en la ruta, camino al tercer puente hay cámaras de seguridad de empresas privadas que apuntan al lugar donde se la vio a Agostina. Las tiene que haber secuestrado la justicia. Nosotros no tenemos acceso a esos registros y no queremos entorpecer la labor de los fiscales, pero si tienen una seguidilla de hechos ¿cómo no dan con el responsable?

“Lo que nos dicen es que no pueden identificar al vehículo en el que la llevaron, si fue por Cinco Saltos o por el tercer puente hasta Centenario. Hay dos cámaras que fijan la situación en dos momentos puntuales. Y eso lo debe tener la fiscalía. Por eso es que vamos a ir a hablar con los fiscales. En Río Negro venimos de años de militancia en lo que tiene que ver la cuestión de género. Nuestra lista de crímenes, homicidios, abusos y de violadores y el cuestionamiento de que dejan en libertad a asesinos y abusadores ese es el planteo que le vamos a hacer a la justicia de Neuquén. Que nos expliquen cómo están trabajando que están haciendo donde están apuntando y cómo podemos colaborar”, explicó

“Nos están matando”

Lila Calderón, del Colectivo de Mujeres en Lucha agregó que “desde el mismo momento en que encontraron a una chica quemada en Neuquén entendíamos que teníamos que salir a gritar porque nos están matando. Como mujeres tenemos mucha bronca y mucho dolor. Hay leyes que en papeles están muy bonitas, pero a la hora de cumplir no se cumplen. Si vivís en un barrio popular la justicia te da un botón antipánico si no tenés señal en un teléfono, menos en un botón antipánico. Hay un montón de cuestiones que no se resuelven y lo que hacen es encerrarlas en un refugio de mujeres y revictimizarlas”

“Como sociedad seguimos pensando que vivimos en la época de las cavernas y que cualquiera puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Y no es así. Como mujeres debemos pararnos de manos y decir basta. Hasta acá llegamos. dejen de matarnos. El estado y la justicia lo deben entender y si hay que cambiar las leyes hay que hacerlo”, concluyó Calderón