No hay camas y los pacientes esperan en las ambulancias

La segunda ola de covid esta pegando con fuerza en toda la provincia y más en la capital neuquina. A las autoridades sanitarias les preocupa que la capacidad de internación llegó a su límite máximo, hay 100 % de ocupación. Los médicos y enfermeros de los diversos nosocomios alertan por esta realidad. Hay pacientes con coronavirus en las ambulancias a la espera de un lugar en la guardia.

"Ya no hay más lugar. o hay espacio físico, no hay boca de oxígeno para proveer de los mismos a los pacientes que lo necesitan. Y se dio la posición este lunes que los médicos ya se ven obligados a rechazar a los pacientes que llegan con requerimiento de oxígeno, porque no hay dónde ubicarlos, esta es nuestra situación en este momento", sostuvo Lihuén González, Gestión de pacientes del Hospital Heller, en diálogo con el Noticiero Central Primera Edición.





"Para nosotros es realmente preocupante que la gente que realmente requiere de nuestra ayuda, del oxígeno más que nada, no pueda acceder a eso"

Lihuen, angustiada por la situación actual, afirmó que "siendo las 13:50 de este lunes, un paciente quedó en la ambulancia, en la puerta del hospital en la espera de que puedan derivarlo a algún nosocomio o lugar. Porque la situación del Heller, no es distinta a l resto de los hospitales, están todos en la misma situación".

Los médicos no pueden recibir a los pacientes porque no tienen nada para ofrecerles: "Hablábamos con nuestros compañeros que estábamos de guardia| y el sentimiento general de nosotros que lo estamos viviendo desde adentro es sumamente preocupante. Jamás nos imaginábamos que íbamos a tener nuestros hospitales en esta situación totalmente crítica".

Gonzáles fue dura y directa ante dicha realidad: "Esto para nosotros es terrible porque somos hospitales públicos, si nosotros no podemos brindarles la atención a la gente, quién se las va a brindar".

Asimismo, conto otra realidad que golpea fuerte: "Este domingo una paciente subió al área covid, después de estar nueve días esperando en la guardia una cama. Esto no puede estar pasando y hasta hoy a las 6 de la mañana había 16 personas internadas en la guardia. Y acá, hago una salvación, ´´internadas´´, es una manera de decir porque en la guardia no es un espacio de internación".