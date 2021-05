Dos torres neuquinas, atormentadas por una vecina que hace fiestas

En plena pandemia, lo primero que se restringió junto con la circulación fue la posibilidad de realizar reuniones sociales. Esto, en muchos casos se cumplió, pero en otros todavía hay historias que detallan fiestas multitudinarias, incluso en edificios de departamentos. En el barrio neuquino de Santa Genoveva, en un nuevo complejo de torres ubicado en Monseñor de Andrea entre San Juan y Río Juramento, los vecinos no tienen paz desde hace varios meses. Una joven inquilina, de 19 años, organiza regularmente fiestas y encuentros descontrolados que afectan ciertamente la convivencia en el lugar.

La propietaria del inmueble, que no vive en la ciudad, detalló que su inquilina "no entiende razones". La dueña contó que "ya le aplicaron 3 multas que se reflejan en las expensas y que por supuesto no paga". Aclaró además que tampoco paga el alquiler, "sólo deposita un valor simbólico que le ocasionó 5 meses de atraso", y lo mismo pasa con las expensas.



"Yo cuando hablé le ofrecí que se vaya y no me pague nada de lo que debía y me contestó que ella quería vivir allí" detalló con preocupación la propietaria del inmueble.

Los vecinos están cansados de llamarle la atención, sin obtener respuestas, y de llamar a la Policía, con el mismo resultado:

La administradora del edificio, que pidió resguardar su identidad por miedo a represalias de la joven, contó esta mañana en un móvil en vivo por AM550 que esta situación ya lleva un año y medio: "Los vecinos están atrapados en esta situación. La persona organiza numerosas fiestas con música al alto volumen, dejan puertas abiertas y bloqueadas, tiran cosas por los balcones. Se ha llegado a llamar 4 veces al patrullero en una noche en estos feriados. Incluso un policía quiso actuar y terminó sumariado. La propietaria está iniciando las acciones correspondientes de desalojo, que se habían frenado por la pandemia". Recordemos que el pasado 31 de marzo finalizó el decreto nacional que prohibía desalojos en todo el país, por lo que los juicios por este tema ya han comenzado a ser aplicados. El complejo de edificios tiene dos torres, y según la administradora, ambas se ven afectadas por esta inquilina.

"Hay gente mayor, y menores en el edificio, también menores. No encontramos una salida porque las fiestas siguen produciéndose noche tras noche, con más de 10 personas a veces. Cuando llega la policía se esconden, bajan la música, y cuando hablan con ella la joven no se queda identificar".

"Es una persona con la que no se puede tener un diálogo normal, no entiende que lo que hace no está bien. Se pone agresiva, y toma represalias" contó la mujer.

En este sentido, desde la administración resaltaron que ahora esperan que la Justicia resuelva: "La dueña mandó dos cartas documento a la inquilina y al garante, con esto esperamos el desalojo, pero dependemos de que los que deben ocuparse respondan. Por la vía legal no podemos hacer más nada" enfatizó.