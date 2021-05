"Reto viral" sería la causa del suicidio de un nene de 12

El suicidio de un nene de 12 años conmocionó a todo Chubut. El fatal episodio ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Rawson y tomó intervención la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía a cargo de Fernando Rivarola. Se espera la autopsia del cuerpo del menor para conocer las causas de la muerte. Los investigadores secuestraron un teléfono, una computadora y una consola de juegos.

Este miércoles por la tarde apareció el adolescente ahorcado en Playa Magagna, según informó el medio local ADN Sur los investigadores sospechan que el dramático hecho está relacionado directamente con un "reto viral".

"Está todo en proceso de investigación, no podemos blanquear nada porque todavía no está hecha la autopsia por lo que no sabemos las causales del deceso, que está a primera vista porque hay asfixia por atadura", informaron desde la División de Investigaciones de Rawson. Asimismo, aseguraron que "todo está en investigación ya que es muy sensible el tema".

Además, por otro lado, desde el departamento de seguridad averiguan si se trató de un accidente, ya que según testimonios amigo la víctima "venía realizando varios desafíos de redes sociales". En el caso, tomó intervención la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía a cargo de Fernando Rivarola.