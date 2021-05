Perdieron las viviendas por no pagar ni habitarlas

El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén (IPVU) les quitó la adjudicación de inmuebles a 21 titulares que no las pagaron, no las ocuparon o no cumplieron con ninguna de esas obligaciones. Los casos tienen antecedentes cercanos, pero aún así las situaciones se repiten.

También le canceló su pre adjudicación a un beneficiario que incumplió; y les mandó intimaciones a otros 10 adjudicatarios, que corren riesgos de perder la titularidad de las propiedades. Todo en medio de las dificultades y de las largas esperas que sufren infinidad de familias, para concretar el cada vez más quimérico sueño de la casa propia.

Los expedientes del IPVU son por supuesto extensos, pero se resolvieron en los últimos días. Según pudo saberse, el vicepresidente Ricardo Fernández, declaró la caducidad de la adjudicación otorgada a Rosa V. y a Ney J. de una propiedad en el barrio Villa Ceferino, de Neuquén capital; lo mismo les ocurrió a Rebeca V. y a Julio P. con una vivienda de Gran Neuquén, “por falta de ocupación y pago”.

Los casos se repitieron en los barrios Gran Neuquén Sur, Melipal, Ruca Che y San Lorenzo, todos de Neuquén capital. No obstante el más llamativo fue el de Mudón, donde se declaró la caducidad de la adjudicación “a 13 adjudicatarios del Barrio 526 Viviendas”, por el incumplimiento del pago de las cuotas correspondientes a la financiación otorgada.

También le quitaron la adjudicación a un ex titular identificado como Roberto E. al que le habían otorgado una casa en el barrio Gobernadores Neuquinos, de San Martín de los Andes.

Por su parte, el presidente del IPVU, Marcelo Sampablo, envió intimaciones por diez inmuebles con deuda. Les otorgó un plazo de 10 días para que se presenten con comprobantes de pagos bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la adjudicación.

Las viviendas están ubicadas en los barrios San Lorenzo Sur, San Lorenzo Norte, Cuenca XV, Melipal Valentina Sur y Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén.