Luego de 22 días internado, murió Yamil Direne

El presidente electo de la UCR rionegrina, el ex intendente de Valcheta Yamil Direne murió en Viedma, donde estaba internado desde el 11 de abril pasado, el mismo día que ganó las elecciones del partido. Días antes lo habían hisopado y dio positivo de Covid, cuadro que se agravó por algunas patologías preexistentes como hipertensión.

En un primer momento el estado de salud de Direne no era grave, sin embargo por precaución decidieron internarlo en Viedma, en el hospital Artémides Zatti. Con el paso de los días el cuadro se fue agravando, al punto que fue trasaladado a terapia intensiva, donde permanecía con asistencia respiratoria mecánica.

Pese al esfuerzo de los médicos, Direne no resistió el Covid y ya en las últimas horas su cuadro era muy grave. Su hija, la intendenta de Valcheta, Yamila Direne, había confirmado que esperaban un milagro para que su padre pudiera salvarse, tras 22 días de internación.

Direne fue internado el mismo día que resultó electo en las elecciones partidarias, al derrotar a la actual diputada nacional Lorena Matzen. El ex intendente, quien había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik-V, se había contagiado días antes durante la campaña proselitista y luego de manifestar síntomas, fue hisopado y se confirmó el diagnóstico.

Dos semanas después de haber sido internado en una sala común, su cuadro empeoró y sin poder lograr la oxigenación correcta, decidieron trasladarlo a terapia intensiva, donde fue intubado y le colocaron un respirador artificial. Pese al esfuerzo de los médicos, no fue posible revertir su cuadro.

La noticia se conoció en las redes sociales tras una publicación del intendente de Viedma, Pedro Pesatti, quien posteó "Falleció un querido amigo, ex intendente de Valcheta. Yamil Direne tenía una personalidad admirable, profundas convicciones y amor infinito por su pueblo natal. Me uno a su esposa, a Yamila y Ahmed, a su bella familia, a todos sus amigos en este momento de dolor por su partida".

También se conocieron expresiones de distintos personajes del mundo político de Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras se lamentó por la pérdida del dirigente radical y lo recordó como "una persona que apreciaba muchísimo y con quien siempre charlábamos sobre el futuro de toda la Región Sur".

Su rival en la interna del partido, la allense Lorena Matzen expresó su tristeza por la muerte de Direne y reconoció su trayectoria "en nuestra provincia y en la UCR de Río Negro".

Quiero expresar mi más profunda tristeza por el fallecimiento de Yamil Direne, de reconocida trayectoria en nuestra Provincia y en la UCR de Río Negro.

El ex gobernador Alberto Weretilneck se lamentó por la muerte de Direne y le envió su pésame a "sus familiares, amigos y a todo el pueblo de Valcheta en este momento de enorme dolor".

El precandidato a diputado por el PRO, el ex intendente de Cipolletti, Anibal Tortoriello, con quien no llegaron a cerrar ningún acuerdo electoral para este año, y se anticipaba una cerrada discusión porque la UCR no apoyaría su candidatura y estaba dispuesta a cerrar una alianza con Juntos Somos Río Negro, se lamentó por la pérdida y lo definió como "un gran hombre y servidor público, dedicado a mejorar la calidad de vida de su querida Valcheta".

En tanto que desde el PJ se publicó un mensaje en la cuenta oficial de Facebook del partido que "acompaña al radicalismo rionegrino ante el fallecimiento de quien fuera recientemente electo para presidir esa fuerza política, Yamil Direne". También el legislador José Luis Berros se expresó quien envió sus condolencias "a la familia y a los militantes radicales".