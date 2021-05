Piden informes a Provincia para saber si comprarán vacunas

El diputado provincial del Frente de Todos Darío Peralta presentó un pedido de informes al Gobierno provincial, para saber si Neuquén está haciendo gestiones con algún laboratorio para comprar vacunas contra el Covid-19 por su cuenta, y lo contó La Primera Mañana por AM550: "El Gobierno nacional está haciendo un esfuerzo enorme y Neuquén ha sido muy beneficiada por el gran ritmo de vacunación que ha tenido con las dosis que llegaron, por eso queremos saber si la provincia está haciendo gestiones particulares para acceder a más vacunas y ayudar a combatir la segunda ola".

En cuanto a la situación económica en Neuquén, y la capacidad de respuesta de las empresas, pymes y comercios en la región ante nuevas restricciones y complicaciones derivadas de la pandemia, Peralta contó: "Nos hemos juntado con todas las cámaras industriales y comerciales de la provincia para escucharlos y conocer su situación ante la segunda ola, porque venían de 4 años de recesión más un año de pandemia, para ver si legislativamente podíamos trabajar a la par suya, así que estamos armando actividades en conjunto".

El diputado además adelantó que todavía su bloque, el Frente de Todos, no tiene una postura firme ante el proyecto de Ley presentado por el Gobierno de la provincia para hacer frente a la propuesta de aumento a ATE y por consecuencia a los autoconvocados de Salud: "En cuanto al endeudamiento pedido por el Ejecutivo provincial no hemos tomado una decisión. Hay muchos números para analizar, recién hoy toma estado parlamentario, intentamos avanzar en pedidos de números pero no nos los facilitaron, así que recién hoy los vamos a conocer".

Mientras tanto, quitó importancia a los cruces en el Gobierno nacional entre el ministro de economía Martín Guzmán y el subsecretario de Energía Federico Basualdo : "Quienes integra el gabinete nacional quieren lo mejor para el país y es normal que cuando uno esté trabajando con estas adrenalinas se pase de revoluciones, pero por lo que pudimos hablar no tuvo la gravedad que se informó, fue algo del día a día. Hay que encontrar un equilibrio entre lo sanitario, lo económico, y lo social, y por ahí se general algunos chisporroteos en la pasión de defender su sector, pero nos pasa también a nosotros".