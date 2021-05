Empresarios pidieron beneficios impositivos y más tiempo de trabajo

Tal como lo anticiparon, desde la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro le enviaron una nota a la gobernadora Arabela Carreras a partir del anuncio de nuevas restricciones para controlar los casos de Covid en la provincia.

Los empresarios advirtieron sobre las consecuencias que puedan tener las nuevas medidas en el rubro comercial y de gastronomía

“Entendemos la necesidad de acompañar las nuevas medidas presentadas, pero a la vez recordamos la imperiosa necesidad de un fuerte acompañamiento al sector que representamos entendiendo que se trata de uno de los más golpeados por la pandemia. Es necesario garantizar cuánto antes medidas para nuestros emprendedores que nuevamente se verán perjudicados por las restricciones”, dice la nota enviada a Carreras

Y agregaron que “desde la Federación creemos necesarias la puesta en marcha de algunas acciones concretas durante las restricciones: ATP y el no cobro de cargas sociales y sindicales; el no cobro de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Además, el no cobro de los servicios públicos durante las restricciones; la suspensión de cuotas y deudas bancarias; y los subsidios para el pago de gastos fijos de las actividades”

Respecto de las limitaciones a los locales gastronómicos, los empresarios pidieron “la contemplación de una extensión horaria de una hora para los días viernes, sábados, domingos y durante los feriados. Se trata de una contemplación necesaria y justificable para un rubro que sufrió los avatares surgidas en la pandemia y a los cuales se amoldó aplicando estrictos protocolos”