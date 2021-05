En Roca y Cipolletti los gastronómicos podrán trabajar al 50%

La municipalidad de Cipolletti y la de Roca permitirán que los locales gastronómicos, salones, teatros y establecimiento afines trabajen con una capacidad mayor a la que estableció la provincia de Río Negro.

La restricción provincial que rige desde este lunes en el departamento General Roca redujo el factor ocupación al 30%.

El intendente Claudio Di Tella señaló que “nos preocupa el aumento de casos. En las últimas semanas venimos aumentando en forma permanente la cantidad de contagios. Otra de las cosas que preocupa es la cantidad de jóvenes que son afectados esta vez. También el número de camas va a estar complicado porque al tener las actividades abiertas sumado a la patología de Covid-19. Ya todos sabemos cuáles son los cuidados en la pandemia”

De acuerdo a la resolución municipal 1071, los establecimientos gastronómicos con salones para consumir alimentos como bares, restaurantes, confiterías y otros- podrán operar al 50% de su capacidad. Se permitirán los espectáculos unipersonales en vivo, de una persona a la vez; pero no está autorizado el canto bar, ni compartir micrófono.

Y lo confirmó el secretario de Fiscalización, Cristian Blanco, al señalar que “se continúa con el 50 por ciento del aforo, de lo que son bares, confiterías y restaurantes; y los salones de eventos con plan de acción que no supere las 100 personas. Siempre todo controlado, con los protocolos y la responsabilidad de cada uno. Fueran medidas consultadas y consensuadas para mantener esta ecuación comercial, económica y de salud, siempre pedimos la mayor responsabilidad de lo que nos compete cada uno”

Nota a Carreras

En tanto, en Roca se reunió Adrian Muscarsel, de la Cámara de Confiterías y Restaurantes del Alto Valle con la intendenta María Emilia Soria y acordaron trabajar al 50% de ocupación

Señaló que “hoy vamos a mandar una nota a la gobernadora Carreras, firmadas por todas las Cámaras de la provincia y veremos si hacemos un amparo judicial. No podemos mendigar dos horas semanales para trabajar como si fuese el causante de una explosión pandémica.

“Estamos evaluando medidas. Puede ser no acatar las restricciones, ponernos en rebeldes, declarar personas no gratas a los gobernantes y colocar sus fotos en nuestros locales. Si no tenemos eco vamos a llevar a cabo estas medidas”, concluyó