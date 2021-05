Camionero lleva respiradores y por el corte de ruta no lo dejan pasar

En la mañana de este viernes hubo tensión entre camioneros y manifestantes que cortan la Ruta Nacional N° 3 en Trelew. Los trasportistas pidieron poder continuar camino para cumplir con labores.

“Llevo respiradores para Tierra del Fuego y no me dejan pasar”, mencionó un camionero oriundo de Buenos Aires al medio local ADN Sur, mientras estaba varado en la ruta: Y detalló: “Estoy parado desde las 9 de la noche. Transporto respiradores que llevo a la fábrica en Río Grande. Allá los arman y los mandan de nuevo. Pero no me dejaron pasar. Respeto la medida, pero no es así”.

Las medidas de fuerza comenzaron hace unas 24 horas por parte de un grupo de personas que piden que se trate nuevamente la Iniciativa Popular contra la minería. "Permiten el paso de vehículos, ya sea de norte a sur o viceversa, cada una hora dejan transitar al menos veinte camiones por sentido", señaló el jefe de Gendarmería Nacional, Hugo Wagner.

Los trabajadores que transportan alimentos, combustibles entre otras cosas, durante la noche que pasaron varados en la ruta se manifestaron a favor de la medida, pero en contra del manejo de la misma, ya que ellos necesitan "cumplir con su trabajo".

Los trabajadores remarcaron que hay "falta de empatía de parte de los organizadores. Cuando llegué, en la bajada a Trelew ya había cola ¿Dónde está el gobierno?”, afirmaron en diálogo con FM Cadena Tiempo.