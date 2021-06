Lo estafaron y el banco no le podrá descontar un crédito

La Justicia rionegrina hizo lugar a una medida cautelar presentada por un cliente del Banco Patagonia que resultó damnificado en una estafa, por la que a través del home banking solicitaron desde su cuenta un crédito por 198 mil pesos, por el que le debitan todos los meses la cuota correspondiente. La Jueza Vanesa Kozaczuk decidió suspender los descuentos de la caja de ahorro por considerar que es el eslabón más débil de la cadena de consumo y el único que resultó perjudicado.

La titular del Juzgado Civil 3 de Viedma resolvió a favor de "la cautelar innovativa" que evita que le sigan haciendo los descuentos desde su caja de ahorro "por un préstamo otorgado on line, que dice que no generó y que el mismo ha sido transferido a un tercero del cual el Banco Patagonia no brinda información".

Kozaczuk resalta que esta situación coloca al cliente en una situación de vulnerabilidad de derechos por ser más débil en esta relación" que el damnificado es consumidor en relación a los servicios de lo que el Banco presta y que lo sucedido fue un "daño irreparable".

En el fallo asegura que "el descuento que se le viene haciendo mensualmente genera un perjuicio económico atento la suma descontada", en esto la Justicia estimó prudente hacer lugar a lo solicitado por el cliente oriundo de San Antonio, y en consecuencia ordenar al Banco Patagonia se abstenga a descontarle la suma de dinero mensual por el préstamo.

En la presentación realizada con beneficio de gratuidad por tratarse de una relación de consumo, la víctima expresó que en noviembre de 2020, alguien habilitó el home banking de su cuenta y a través de la página de internet lograron cobrar en cuestión de minutos y sin mayores requisitos un préstamo por 198 mil pesos, que inmediatamente fueron transferidos a otra cuenta de la cual el Banco Patagonia se niega a brindar detalles, pese a conocerlos.

Casos como este son muy frecuentes y ya hay proyectos de ley en el que se pretende regular la obtención de créditos de manera on line. El legislador del Frente de Todos, Luis Noale, presentó un proyecto de comunicación en el que solicita "fortalecer las medidas de seguridad informática interna, profundizar el sistema de seguridad de operación de su sistema de gestión, en lo referido al acceso remoto a las cuentas bancarias de sus clientes y al otorgamiento de paquetes de productos vía online, de modo de dar garantías de uso exclusivo de estas herramientas a titulares o personas autorizadas por los mismos", y que desde los cajeros automáticos "no se induzcan a los clientes, directamente o indirectamente con publicidades a tomar préstamos pre aprobados que puedan generar confusión".