Lanzaron la campaña: “tu carta a la gobernadora Carreras”

Continúa el reclamo de padres y madres que no están de acuerdo con la modalidad virtual de dar clases. Si bien el gobierno provincial funda su decisión en cuestiones sanitarias, desde la Organización Padres Organizados señalaron que en las escuelas no se originan los contagios y lanzaron la campaña “Tu carta a la gobernadora Arabela Carreras”. Está destinada a chicos que no pueden asistir a clases presenciales en jardín, en el nivel primario y también del nivel medio.

“Te invitamos a enviar a la Casa de Gobierno de la provincia de Río Negro una carta para que nuestra gobernadora Arabela Carreras pueda escucharte y saber cómo te sentís sin ir a la escuela”, dice la invitación que realizaron a través de las redes sociales.

La carta se puede enviar por correo postal o también por correo electrónico.

“Subilo a las redes, arrobanos, y nosotros difundiremos con tu permiso la carta, sin poner tu nombre. Te dejamos aquí los contactos: Casa de Gobierno, Sra Arabela Carreras, Laprida 212, Viedma Río Negro. R8500”, concluyeron.