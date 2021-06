El taxista de Roca se habría ido por voluntad propia

Desde el sábado al mediodía no se sabe nada del taxista de Roca, de la Empresa Minuto, Dario Rafael Brutti de 41 años. La justicia activó el protocolo de búsqueda.

Esta mañana, Fanny Becerra propietaria de la empresa de taxi señaló en Radio La Super que “el taxista comenzó a trabajar hace tan solo unos 15 días. Ya había tenido problemas en otras dos bases que había trabajado, incluso sabemos que se llevó la recaudación de una de las empresas.

Becerra agregó que “el sábado trabajó en forma normal, al mediodía, se bajó a almorzar en un domicilio en Barrio Nuevo y no volvió a aparecer en el sistema. No fue al domicilio que tiene declarado en la empresa, que es en el Barrio 827 Viviendas donde vive su mamá, el GPS lo ubicó en Barrio Nuevo. El dueño del auto llamó para ver qué había pasado con el auto y él ya no contestó más. Alrededor de las 16 horas se desconectó el GPS a propósito y los dos sistemas de seguimiento fueron desconectados y también apagaron el teléfono”.

Indicó que “recibimos llamadas de muchas personas diciendo que habían sido estafadas por el taxista, ya sea con mano de obra o con personas que tenía trabajando a las que nunca les pagó. Hoy no se sabe nada. No apareció él ni el auto. Habría dicho que quería irse al norte. Es una persona que había estado en Iguazú”.

Señaló que “la búsqueda está centrada en todo el país. Existe la posibilidad de que se haya ido con el auto de Roca. La familia dice que hace 6 meses no sabe nada de él. Con la familia no se hablaba porque tuvo inconvenientes de dinero”.

Brutti mide 1,70 de altura, su contextura física es robusta, tiene pelo corto, lacio, color negro entrecano, y tez trigueña. Conducía un Renault Clio, color blanco, patente PNO 439 y tiene en el techo un cartel color verde que dice Minuto.