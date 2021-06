Empleadas domésticas piden un 60% de aumento

No hubo acuerdo en las negociaciones paritarias de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares que se reunió para para actualizar el salario mínimo del sector. Desde el sindicato rionegrino que las agrupa cuestionaron el 31% ofrecido y reforzaron el pedido del 60% de incremento, más antigüedad y alcanzar el 40% de zona desfavorable.

La secretaria General del gremio, Sonia Kopprio, aseguró que la situación de las trabajadores de casas particulares es crítica con sueldos por debajo de la línea de pobreza y sin cubrir el costo de la canasta básica: "Necesitamos revertir de manera urgente esto”.

La dirigente agregó que no pueden acordar con el ofrecimiento del 31% porque los mantiene por debajo del índice de pobreza: "Por eso demandamos el aumento que necesitamos, porque seguimos perdiendo poder adquisitivo y no llegamos ni a cubrir el sueldo mínimo”.

“La antigüedad y la zona favorable es un acuerdo que hemos logrado en la mesa de negociación en el 2016 y que está homologado y lo tienen que respetar. Si no respetan la zona desfavorable yo me voy a encadenar en el Ministerio de Trabajo, porque es una vergüenza que jueguen con las necesidades de las empeladas domésticas. Basta de que este sector sea el que siempre sale perdiendo. Todos los sectores piden más porque nos les alcanza para comer, que queda para nosotras. Con cuatro horas de trabajo diario no llegamos ni a diez mil pesos mensuales”, enfatizó Kopprio.

El sector demanda un aumento del 60% para las trabajadoras de casas particulares, que se homologue la antigüedad y que se llegué al 40% por zona desfavorable, que hoy está en un 28%. Los sueldos del personal doméstico se ajustan por el salario mínimo, vital y móvil, que se fija en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Sin embargo, en general los aumentos del sector suelen referenciarse con la evolución del salario mínimo, que acordó a principios de mayo un aumento de 35% en siete tramos acumulativos, los gremios consideran esa cifra como piso para negociar.

Con el último incremento aplicado en abril, una trabajadora doméstica debe cobrar entre 185 y 223 pesos por hora, dependiendo la categoría. Entonces, en una jornada laboral de tiempo completo (48 horas semanales), los sueldos son de entre 25.315 y 27.928 pesos por mes.