"No pagar la dedicación exclusiva es una discriminación total"

Este martes, la comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales continuó el tratamiento del proyecto que crea la carrera profesional sanitaria presentado por SIPROSAPUNE. Por tal razón, recibieron a personal médico y de enfermería que se expresaron a favor de sus principales conceptos.

Uno de los temas a resolver, es la inclusión del ítem por dedicación exclusiva que actualmente no se paga para el subsector. Darío Más, Secretario General de Enfermería del Neuquén dialogó con 24/7 Canal de Noticias y resaltó la necesidad de modificar el proyecto sobre este punto. "Es una situación de discriminación total, con una fuerza de trabajo altamente femeneizada así que también se discrimina a la mayoría de las colegas cumpliendo con los requisitos básicos", aseguró.

Al respecto, resaltó: "Lo que nosotros propusimos fue una modificación en el ítem porque sostenemos que no hay ningún tipo de inconveniente para que se pueda pagar, que no se hace más de 20 años". Y aclaró que el personal que cobre debe hacerlo bajo el régimen horario del hospital en el que brinda el servicio, a fin de no ir en detrimento de la cantidad de personal que en la actualidad se desempeña en enfermería en toda la provincia.

Además, enmarcó el reclamo en el contexto “de jerarquización a nivel nacional de la carrera de enfermería” bajo la reciente presentación de un proyecto al respecto por parte de la presidencia de la Nación.