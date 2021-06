Gabriela al volante por las rutas del Sur

Una mujer que vive su vida en las rutas, que duerme, come e interactúa en las redes desde la cabina. .

En un paisaje absolutamente blanco de hielo y nieve en la Ruta 3 de Tierra del Fuego, sólo se distingue su pelo rubio, la polera negra y esa enorme lona verde que cubre el semirremolque del camión con casi 20 metros de largo. Gabriela Da Cruz acaba de cumplir 30 años y hace siete que comenzó a surcar esas subidas y bajadas que unen a Río Grande con Tolhuin y Ushuaia. En la cabina de ese enorme camión ella duerme, come, vive y lleva a bordo a sus casi 27 mil seguidores de la red social Tik Tok a quienes alimenta con videos cotidianos.

“Cuando tenés la ruta con hielo, el freno es un enemigo. Hay que hacer las bajadas frenando el camión con el cambio y el camión va solo, no tenés problema”, dice desde Río Grande por AM 550 y 24/7 Noticias, un par de horas después de completar la carga que llevará en estos días a Buenos Aires. Para llegar a esta experiencia en el manejo de camiones de larga distancia, Gabriela reconoce el apoyo y asesoramiento que tuvo de sus compañeros en la empresa. Llegó a los 22 años a Río Grande “sin ninguna experiencia, había sido cajera en un supermercado, portera en un boliche” y acompañando a su ex pareja aprendió el oficio.

“Es altamente valorable lo que hicieron en esta empresa, porque llegué y a la tarde ya tenía trabajo”. A partir de ahí, casi no se ha bajado de la cabina: “acá duermo, como, sueño, pienso proyectos” y a través de su celular interactúa con sus seguidores en las redes sociales.

En la charla en el programa “Mejor Informado Radio” surgieron los desafíos que se tienen en la ruta, la “escarcha negra” (asfalto congelado), el “sueño blanco” (somnolencia momentánea al conducir), su pareja que también es camionero, la enseñanza de vida de su madre que crió sola a su familia, la relación con sus colegas varones y sus objetivos de estudiar y comprar su propio camión.