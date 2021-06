Pidieron abrir los boliches bailables en Río Negro

Los boliches adecuaron sus espacios, aún así no pueden trabajar .

Los propietarios de locales bailables de Roca estallaron de bronca cuando leyeron que la resolución del ministerio de Salud de Río Negro nos los habilitó a trabajar.

Esta mañana, Fernando Henriquez, dueño del boliche Jaggers señaló que “nosotros nos quedamos afuera otra vez de las habilitaciones. De 16 meses de pandemia, solo trabajamos 2 y con burbujas; es decir con la capacidad super reducida. Pensábamos que, si habilitaban casinos y bingos, también a nosotros, pero no fue así”.

Agrego que “después te encontrás con fiestas clandestinas de 150 personas como la del sábado, que mejor que nos dejen abrir a los boliches, que cumplimos todos los protocolos, no se comparten vasos y se baila en burbujas, es decir vienen un grupo de 9 o 10 amigos y están entre ellos”.

Señaló que “tampoco nos acompañaron con créditos o con el cese de impuestos. Así es imposible. Solo algunos acreditaron para recibir ciertos fondos que automáticamente tuvimos que depositar para pagar los impuestos que nos siguen cobrando, pero no nos dejan abrir”.

"La intendenta Soria tampoco se sentó con nosotros para hablar, pero para controlarnos y cobrarnos si están. Estoy pagando $5mil de tasas municipales, pero es plata que no tengo. Ya no nos queda más nada para vender. Realmente la situación es desesperante y deprimente. Así es muy difícil seguir. Ya no sabemos qué más a hacer”, concluyó.