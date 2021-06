Un audio pudo mas que la comunicación institucional

Pasadas las 14 horas de hoy la voz un tanto desesperada de una señora invadió los grupos de whatsapp, los de la escuela, el de los vecinos, el del trabajo, el de los amigos, el del curso de masa madre, todos.... "hola grupo, buenos días, les comento.... ...." Y ahí se visualizó una realidad: hay jornada de vacunación a demanda, hay vacunas, hay voluntarios pero no hay gente.

El audio se compartió una y mil veces y provocó reacciones de todo tipo, un tanto caóticas: "¿cómo puede ser, la gente no se quiere vacunar?, Hay vacunas que sobran, voy!, Por favor, avisen a todos sus contactos!, No tengo la edad pero me mando a ver si me vacunan, Si nadie va, las vacunas se tiran?"

Finalmente, el audio de la señora del vacunador voluntario hizo efecto y en menos de dos horas no solo se llenaron de gente ambos vacunatorios, sino que el gobernador subió un tweet informando los detalles de vacunación de la jornada y desde el ministerio de Salud salieron por cuanto medio pudieron a difundir lo que todo el mundo ya sabía. Y aclarando que las vacunas no se tiran.

Ya que estamos, repasamos la información oficial difundida luego del audio de la señora del vacunador:

Vacunación por demanda espontánea Hoy 3 de Junio...

ESTADIO RUCA CHE hasta las 0:00 hs

COLEGIO DON BOSCO hasta las 20:00 hs

Se pueden vacunar personas :

50 años en adelante sin factores de riesgo.

18 años en adelante con factores de riesgo con certificado médico.

Sólo con domicilio en Neuquén Capital. Llevar DNI.

Importante: Las Vacunas No Se Vencen. No se tiran. Mantienen la cadena de frio