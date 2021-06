La ministra Storioni busca "a los responsables" de la tragedia

La ministra de Educación, Cristina Storioni, se llamó a silencio pero antes, esta mañana, aceptó hacer declaraciones en dos Medios donde reconoció que "todos se preguntan que pasó, especialmente en Aguada San Roque, una comunidad de 300 habitantes donde la conmoción es total, porque la escuela tiene gran trascendencia social".

En "Vos a Diario", el espacio del diario Río Negro, dijo también que es prudente no hacer declaraciones mientras se investigan los hechos, con una causa penal abierta. Hemos comenzado a buscar información en los lugares que estaban responsablemente trabajando. En la Subsecretaría de Obras Públicas nos informaron que se estaban culminando los trabajos de derrumbe de edificios viejos, generando nuevos espacios, instalaciones eléctricas y de gas, y hay una empresa llevando a cabo las tareas .Ya hay una fiscal del caso y una carátula de la causa, y desde el CPE garantizamos toda la información y lo que la justicia requiera" agregó.

La funcionario destacó que "el tema del gas es casi una situación personal donde insisto que se realicen los controles del Enargas y no tienen que haber niños, docentes ni padres donde se realizan los trabajos. En esa escuela, que tiene un zepelin, habían retornado ayer los chicos por primera vez, a pesar que el Presidente de la Comisión de Fomento había ofrecido otras alternativas. El albergue no estaba habilitado, hay que investigar por qué ayer estaban los matriculados en ese lugar. Está claro que no pueden haber personas en el momento que se desarrollan obras. las autoridades de Obras Públicas lo saben, somos insistentes con la seguridad en las escuelas, porque tenemos antecedentes en este sentido, e insistimos en que hay que tomar todas las precauciones. "

La ministra dijo también en Radio La Red, que estuvieron en el lugar y en el hospital Castro Rendón acompañando a la familia de la docente, y respecto a la cadena de responsabilidades, volvió a insistir en el trabajo de investigación de la justicia, aunque en varios pasajes marcó al área de Obras Públicas como a cargo de las refacciones a través de una empresa contratada. Desde el CPE estamos pidiendo toda la información para llegar a la responsabilidad.