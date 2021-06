Río Negro prohibió la venta de test rápido de Covid

Con duras sanciones que pueden llegar hasta la clausura de la farmacia o local comercial, el Ministerio de Salud de Río Negro prohibió la venta de test rápido para detectar Covid. Entre los argumentos sobresale que los dispositivos son para realizar las pruebas son de "exclusivo uso profesional", y que en caso de tener que realizarse una examen de ese tipo se deberán hacer en laboratorios autorizados.

La Resolución fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Fabián Zgaib, y advierte que en casos de incumplimiento corresponde la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 3338 –del ejercicio de las profesiones de la Salud- que prevé apercibimientos, multas y hasta la clausura total del local.

"Los test rápidos como todos los test para Covid que se encuentran actualmente disponibles son de uso profesional exclusivo y deben realizarse en condiciones e instalaciones adecuadas para obtener un correcto resultado”, dice el texto de la resolución firmada por Zgaib, que luego agrega "no son de autoevaluación, por lo tanto, no deben ser adquiridos y utilizados para uso personal o particular, pues una persona que presenta signos y síntomas debe concurrir inmediatamente a un efector sanitario para su evaluación clínica”.

Y aclara que “no son productos de venta libre, por lo tanto, no se deben ofrecer, promocionar ni adquirir en farmacias, supermercados, ventas ambulantes, ventas a través de internet y/o redes sociales”.

La medida también intenta tener un control sobre las estadísticas de contagios, ya que “cualquier resultado debe estar cargado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) por una persona que esté habilitada por la autoridad competente según la jurisdicción”.