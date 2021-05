La odisea de un paciente con Covid en el Alto Valle

Un hombre con covid (con posibles fracturas), esperó horas en una camilla dentro de una ambulancia fuera del nosocomio, ya que en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti la ocupación era del 100%. Desde la guardia les pidieron a los familiares paciencia, ya que todo el personal estaba "abocado a la atención de los pacientes con coronavirus que están internados".

El colapso sanitario lleva días tanto en Río Negro como en Neuquén. Los familiares de las personas contagiadas, desesperadas, cuentan sus historias en las redes y en los medios: "Mí hermano era paciente con covid, hace días venía medicado para la fiebre. Este domingo al mediodía levantó fiebre y decidió bañarse para ver si bajaba un poco la temperatura, mientras se bañaba se desmayó golpeándose con el bidet y el zócalo que recubre la ducha", sostuvo Maximiliano Arevalo, hermano del paciente a la redacción de mejorinformado.com.

Con él desvanecido, su familia llamó a la ambulancia y "nos dicen que no van a ir porque no podían darle cama por colapso.

Con mí hermano desmayado decidimos llamar a la ambulancia privada ´´ECCO´´", agregó Maximiliano. Al arribar tomaron como primera opción ir a la fundación médica dónde no los recibieron por falta no solo de cama sino también de camilla para bajarlo (el no podía caminar por el golpe de la espalda y cabeza).

En ese momento, lo derivan a la capital neuquina, al Hospital ADOS, lugar que también lo rechazaron: Solo recibían pacientes que necesiten oxígeno. "Volvemos a Cipolletti, está vez al hospital público. Dónde no lo quieren atender por falta de habitación.

Tras una larga discusión entre camilleros de Ecco (la ambulancia) y médicos del hospital, los camilleros amenazan con hacer una denuncia por abandono de persona si no lo atendían. Tras esta amenaza dicen que le harán estudios pero que no se podrá quedar allí", remarcó con enojo el familiar.

Luego de esperar en la ambulancia unas 4 horas le hacen los estudios dando como resultado una fisura de costilla y pulmonía bilateral afectando el 50% de cada pulmón. Cabe destacar que el paciente era de riesgo porque padece de asma.

"Es increíble que después de terrible golpe y siendo paciente de riesgo no lo hayan recibido en ningún lado, dejándolo tantas horas arriba de una ambulancia. Gracias a los de médicos de Ecco que se aferraron a la ley para dar una solución", concluyó Maximiliano.