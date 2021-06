La Policía desactivó una fiesta y detuvo a 27 personas

Cerca de las 5 de la mañana, un llamado anónimo alertó al personal de guardia de la Central de Emergencias de Cipolletti de la realización de una fiesta clandestina que violaba las restricciones vigentes. Desde la Comisaría 4° se diagramó el procedimiento que incluyó también inspectores municipales, y recién minutos antes del amanecer, lograron desactivar la fiesta "clandestina" y detener a 27 jóvenes, entre ellos tres menores de edad que quedaron a disposición de la SENAF.

El llamado fue breve, pero el operador de turno alcanzó a entender que la fiesta era en el barrio Santa Roca, en cercanías del Parque Rosauer, sobre la calle Blas Parera al 100, en pleno centro de la ciudad. Al llegar los inspectores, hubo algunas maniobras por parte de los jóvenes participantes, pero la Policía había realizado un bloqueo de la zona y fue casi imposible que pudieran escapar.

Así fue que de a uno los jóvenes agarraron sus abrigos y comenzaron a salir de la vivienda y por orden de la Policía debieron hacer una fila. En la mayoría de los casos, los participantes de la fiesta no tenían barbijos o cubrebocas. De acuerdo con lo comentado por parte de las autoridades intervinientes, pudieron comprobar que no se respetaba el distanciamiento social y no había ningún tipo de protocolo para evitar el contagio de Covid.

El momento de la detención

Todos los intervinientes fueron trasladados a la Comisaría 4° donde se les abrió una causa por disposición de la fiscalía de turno interviniente, por violación al artículo 205° del Código Penal y que tiene que ver con la desobediencia a las restricciones vigentes por el Decreto de Presidencia de la Nación. Luego de ser notificados y de tomarles todos los datos correspondientes, los jóvenes mayores de edad recuperaron su libertad.

En tanto que los tres menores tuvieron que ser retirados por sus padres, previa intervención de la SENAF, que inició distintos legajos y durante esta semana avanzará para determinar en qué circunstancias estaban presentes en la fiesta clandestina y que tipo de responsabilidad le puede caber a sus progenitores.

Por otra parte, se confirmó que el dueño de la vivienda quedó detenido como organizador de la fiesta, y a él le caerá la sanción más importante, ya que el municipio de Cipolletti prevé multas mucho más elevadas para ellos, que puede llegar a los 250 mil pesos.