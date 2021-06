Neuquén averiguó para comprar vacunas, pero no tuvo respuesta

Matías Neira, director provincial de Atención Primaria de la Salud de Neuquén adelantó en AM550 que se averiguó en Nación y con intermediarios sobre las condiciones de compra de más vacunas contra el Coronavirus, fechas de entrega, volumen a recibir, entre otras cosas. La provincia, como todas, también tiene la intención de adquirir nuevas dosis, pero los pasos a seguir y los detalles que incluye este proceso no son pocos ni sencillos.

Recordemos que este lunes, los mandatarios provinciales se reunieron por videoconferencia con la ministra de Salud Carla Vizzotti, y el ministro del Interior Eduardo De Pedro, y coincidieron en destacar las gestiones que lleva adelante el Gobierno nacional para garantizar la provisión y distribución en el marco de la campaña federal, que ya supera las 14,5 millones de dosis aplicadas, y además avanzar en la posibilidad de comprar vacunas de manera particular.

El funcionario provincial por su parte contó al aire del programa La Primera Mañana que desde Neuquén preguntaron condiciones a Nación sobre dosis disponibles, accesibilidad de manera particular al mercado con las vacunas, plazos de aprobación de fármacos todavía no autorizados por ANMAT y hasta la posibilidad de la adquisición de dosis en regiones de provincias, como por ejemplo la Patagonia. De todas maneras, y aunque las gestiones y las consultas se hicieron, no hubo respuestas esclarecedoras, ni avances significativos.

Matías Neira en #LaPrimeraMañana:"Se averiguó también si se podían hacer compras regionales para mejorar la cotización y el volumen, pero no tenemos confirmación ni fechas" — AM550LaPrimera (@AM550LaPrimera) June 8, 2021

Neira además detalló cómo continúa la campaña de vacunación en el territorio provincial, que dado el volumen de dosis recibido en las últimas semanas, avanzó mucho y con números récord sobre todo el último fin de semana: El director de Atención Primaria a la Salud contó que se sigue vacunando a mayores de 50 años que se van anotando y que se abrió el registro para mayores de 45 para conocer la demanda y organizar la logística que permitirá que una vez que lleguen más remesas, se apliquen con celeridad.