La situación de colapso sanitario en Neuquén sigue siendo una realidad en toda la provincia pese a las últimas medidas y restricciones dispuestas con la intención de disminuir la curva de contagios de covid-19 y con ello la ocupación de camas de terapia intensiva.

Tras el paso por este mismo medio del Director del CMIC, Rodrigo Rabuffetti anunciando que "todavía no pueden decir que las medidas hayan sido efectivas", se suman las declaraciones, en consonancia, del Director de la Clínica Pasteur, Juan Pelaez.

El encargado de la clínica privada, mencionó que la saturación del sistema sanitario de la institución es plena con una ocupación del 100 por ciento en terapia intensiva. "Hoy tenemos 22 camas ocupadas por pacientes covid con respirador y 8 pacientes covid entubados con respirador en la guardia, y era algo que no ocurrió durante la primera ola", dijo.

En cuanto a las nuevas medidas sanitarias que se han tomado hace unas semanas, Pelaez indicó que hay una clara disminución respecto de la cantidad de contagios diarios. "Hace uno días estábamos en 900, 1000, y ayer ya hubieron 527, sigue siendo alto igualmente pero es mucho menos, y eso debería tener un correlato en la distención del sistema sanitario en unos días más".

Al ser consultado por la edad promedio de los pacientes dice que bajó. "Hace unas semanas atrás estábamos en un promedio de 52 años y ahora disminuyó un poco más. Nos hemos encontrado con pacientes menores de 30 y menores de 40. Lo mismo con los que están en la guardia, son más jóvenes que los de la primera ola. Que la edad esté bajando, indica que esta cepa de manaos evolucionó, tiene un porcentaje alto de circulación y es más agresiva ". Respecto de esto mismo dijo que también se debe a que las primeras personas que comenzaron a vacunarse fueron aquellas de edades más avanzadas.

Pelaez informó además que en la clínica hay gente vacunada en terapia intensiva, vacunada con una y con dos dosis. "Sabemos que se puede contagiar una persona, pero debería sobrellevar bien la enfermedad al estar vacunada. Acá tenemos evidencia de que pese a tener inmunidad, se puede fallecer por el virus".

El diálogo entre los directores médicos aseguró, es constante, tanto entre las clínicas privadas como con los hospitales públicos.

Por otra parte dijo que entienden el reclamo del sector de comercio, turístico, hoteleros, gastronómico, sobre todo desde el lado de las clínicas privadas. "Si uno no tiene rentabilidad no puede pagar los sueldos", menciona. En esta segunda ola, observan que a diferencia de la primera no hay un acompañamiento del estado nacional.

Creo que habría que poner medidas más estrictas pero a la vez acompañar más fuertemente al sacrificio que hace la economía. Las restricciones son necesarias, y en poco tiempo más veremos los efectos de las últimas que se han efectuado.

El director de la Clínica Pasteur dijo además que no cree que se incrementen los contagios, ya que el proceso de vacunación va bien, aunque tarde, con lo cual los meses posteriores deberían ser mucho mejores a los del año pasado.