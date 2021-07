Médicos del Bouquet Roldán hicieron una carta para un colega

La pandemia deja anécdotas todos los días. De las buenas y las no tanto. El personal de salud tuvo que enfrentarse con infinitos desafíos ante un virus desconocido, que llegó de repente y obligó a maniobrar con lo poco o mucho que se tenía, y casi a ciegas.

El avance incontrolable de contagios durante la segunda ola, obligó a los profesionales del Hospital Bouquet Roldán a no quedar indiferentes ante la urgencia, y de atender pacientes con menos riesgo vieron que de pronto había que brindar atención respiratoria mecánica. Después reconocieron que para no morir, muchos requerían ser intubados. No sabían como hacerlo, pero decidieron que era indispensable y entonces pidieron ayuda. Y allí apareció Juan Manuel Polverini. Generalmente trabaja en el Centro Administrativo Ministerial, en el sector de distribución de camas. Tarea no menor en medio de la pandemia , y también cumple guardias en el Castro Rendón.

Los profesionales del Bouquet Roldán lo convocaron para que los capacite, y allí estuvo él. Por eso le dedicaron una carta de agradecimiento.

"Ayer fue un día distinto, el servicio de clínica se sintió feliz y a su vez triste. Se preguntaran ¿Por que?

La realidad es que la segunda ola de la pandemia nos arrasó con casos muy graves y complejos. Al ver que muchos pacientes no iban a tener la posibilidad de acceder a una terapia intensiva accedimos, con el apoyo de nuestros directivos, aumentar la complejidad. Esto fue inicialmente con el uso de terapia de alto flujo, pero al ver que algunos pacientes no respondían y no iban a entrar por su edad o antecedentes en prioridad para una cama en terapia con el colapso del sistema sanitario, decidimos como equipo intubar a los pacientes y conectarlos en asistencia respiratoria mecánica. Obviamente que todo esto nos trajo temores porque no es nuestra tarea habitual, con poca o ninguna experiencia, tanto el equipo de enfermeros, médicos, kinesiólogos, etc pensábamos que era la mejor decisión para darles otra oportunidad a estos pacientes.

Ante el primer paciente intubado, nuestra jefa, la doctora Natalia Martin, llamo al doctor Polverine para que nos ayudara y nos guiara en el manejo de estos pacientes. El no lo dudó y aceptó desinteresadamente

Llegamos a tener terapia intensiva con 7 pacientes con asistencia mecánica. Hay que resaltar que esto no lo pudiéramos haber hecho sin la gran ayuda de este gran profesional, médico y compañero que nos demostró que un sistema de salud se fortalece, crece y avanza con este tipo de profesionales. Primero porque esta el gran valor de HUMANIDAD, segundo la SOLIDARIDAD y tercero el COMPAÑERISMO.

No importó en que lugar u hospital esté designado, sino saber que uno pertenece al sistema de salud y que es fundamental dejar el egoísmo o despreciar el trabajo de hospitales de menor complejidad; y trabajar en red.

Juan: Dejás una gran enseñanza, que cuando se quiere se puede y que los profesionales excelentes que empujan día a día para mejorar nuestro sistema de salud, muchas veces poco valorado. Se armó un gran equipo.

Gracias Juan, solo uno más de nuestro servicio.

Servicio de clínica médica

HOSPITAL BOUQUET ROLDAN "