Mueren la misma cantidad de mujeres que hace 10 años

La desigualdad de género preocupa y mucho en la provincia de Neuquén, no solo por la creciente cantidad de femicidios que se registran, sino también por el techo de cristal, la brecha salarial y las desactualizadas políticas públicas.

Soledad Gennari, única vocal mujer del Tribunal Superior de Justicia, dialogó con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, y aseguró que desde hace 10 años, las cifras de femicidios se mantienen. Hay entre 200 y 300 muertes por año, muchas de ellas, con intervención judicial previa. "Hay que ver además, qué sucede con las que no denuncian, las que se quedan en la sombra", expresó.

"Hay que preservar la vida de la mujer porque hace diez años las cifras se mantienen, todo lo que probamos no funciona"

En este contexto, Gennari remarcó la necesidad de revisar las leyes y los marcos legales para las cuestiones de violencia de género. Tarea que desde la Comisión Especial de Género de la Legislatura de Neuquén están realizando. "Se debe revisar los marcos y las leyes porque son leyes que datan del 2012, transcurrieron 9 años y hay que analizar si realmente están acorde", afirmó y agregó que se debe crear una política pública integran que "trascienda las políticas de gobierno".

"Una violación a una perimetral ya es riesgo de femicidio y eso aún no está contemplado en los marcos normativos", remarcó. Sumado a que en su mayoría, las cargas procesales como el botón antipánico, el monitoreo desde la policía en la vivienda de la víctima, etcétera, son puestas en la mujer, y no en el varón agresor.

Con respecto al techo de cristal, es decir la limitación que sufren las mujeres para ascender en los puestos laborales, Gennari aseguró que no se trata de un "techo de cristal, sino más bien de un techo de hormigón, entonces lo que sucede es que la mujer tiene barreras que no se registran, y se han naturalizado". "El femicidio es la violencia más letal, la violencia que se mide, pero la no participación en los espacios de decisión es violencia institucional. Si esto no se discute, vamos a estar igual", sentenció.

