ATEN advierte que en 100 escuelas no habrá presencialidad

Para el gremio docente, la situación epidemiológica de los últimos días favorecería el retorno al dictado de clases en las aulas, cumpliendo con los protocolos dispuestos a principio de año. Pero, por el contrario, la pretendida presencialidad no podría concretarse ya que “hay alrededor de 100 escuelas con serios problemas edilicios en las que no se podrán retomar las clases”.

Así lo afirmó este miércoles el secretario general de ATEN provincial, Marcelo Guagliardo, en diálogo con FM Mitre Patagonia. El dirigente anticipó que el sindicato hará público el resultado del relevamiento de establecimientos educativos que tienen problemas eléctricos, con la red de gas o estructurales.

Guagliardo afirmó que “para el retorno a la presencialidad hay que tener en cuenta dos aspectos: el primero, la situación epidemiológica” y “lo que estamos viendo es que la condición está muy distinta a la que había antes del receso. Cuando uno ve las exigencias que hay para que haya presencialidad en las escuelas, vemos que ha mejorado: indicadores más bajos a los que había en mayo y junio y el más importante de todos es el que tiene que ver con la ocupación de las camas de terapia intensiva, con un 100 por ciento que teníamos antes de iniciar el receso al de ayer que es del 75%. Por lo tanto hay condiciones para la presencialidad desde lo sanitario y epidemiológico. Alternada con números reducidos de estudiantes por grupo con los protocolos aprobados en los primeros meses de este año”.

Sin embargo, agregó que “creemos que hay un número importante de escuelas que no van a poder iniciar por problemas de infraestructura. Y en eso nosotros vamos a ratificar nuestra exigencia de que donde no haya seguridad para docentes y estudiantes, no puede haber un inicio de clases hasta tanto una autoridad competente certifique que hay condiciones, es decir que haya edificios habitables”.

Lugo señaló que las escuelas que tienen problemas en toda la provincia “son alrededor de 100”, y que “esto lo vamos a denunciar ante Superintendencia de Riesgos de Trabajo, a la ART y a la subsecretaria de Trabajo para que se intime al gobierno provincial a resolver este tema”.

Enumeró que los problemas detectados son “muchas por pérdidas de gas, deficiencias eléctricas, patios que no están en condiciones o falta de provisión de agua potable”. Y dijo que “de 132 escuelas relevadas, el 42 por ciento tiene problemas de pérdidas de gas”.

Finalmente también indicó que no se permitirá la habilitación de establecimientos que se encuentren en obra y en los que “no se pueda delimitar y garantizar el ámbito para el dictado de clases”.