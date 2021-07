Sin nieve ni agua, preocupa también el riesgo de incendios

En el contexto de la sequía en el país y de la declaración de Alerta Hídrica que se determinó desde el gobierno nacional, se ve claramente que la cuestión climática está afectando el caudal de los ríos de la región. La preocupación radica en que esto ya no es una situación retórica, se estima que faltará agua potable para la provisión familiar, riego para la producción de las tierras y se incrementa el riesgo de incendios en el corto plazo.

El Ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi dialogó con La Primera Mañana de AM550 dijo que lo primero que se está haciendo desde el gobierno es un seguimiento de la información meteorológica, climática, las previsiones de pastura en terreno, con informes del INTA, y de la AIC, principalmente".

"Lo que está marcando es una baja, sobre todo en el Norte, muy importante, un déficit de un 70, un 80% respecto de la media, de lo que son las nevadas".

López Raggi explicó que la cuenca de Neuquén "es una cuenca nívea, se alimenta de nevadas; mientras al Sur la alimentación de la cuenca es a través de lluvias. Entonces, en el Norte se está visualizando esta situación de falta de nieve, con una preocupación grave, sobre lo que va a pasar en el corto plazo".

En relación al trabajo que vienen realizando con el Ente Minas, mencionó que están analizando la situación en base a tres ejes: "En este caso, el abordaje en el Norte tiene que ver con la afectación en la parte productiva, y en el riesgo o el mayor riesgo de incendios por parte, justamente, porque hay más sequía y realmente se eleva el riesgo de esa manera, y el tercer punto, tiene que ver con la provisión de agua potable para las familias".

Lo que preocupa es que "por más que nieve ahora un poco, no se va a recuperar, ni por casualidad los regímenes normales. Ya lo que se está viendo inclusive es que en las veranadas, donde los productores suelen tener mejores pasturas, ahora van a volver antes porque estas pasturas están siendo fuertemente afectadas", es decir que esto también va a diferir los tiempos de trashumancia.

El gobierno provincial apunta a realizar modificaciones de alguna captación de agua, u obras de dragado, "son obras más bien vinculadas al manejo de agua. Lo que hay que hacer es tratar de conducir el agua de la mejor manera, más eficiente.

"La cuenca más afectada es la del Neuquén pero también así la cuenca del Limay tiene su buen nivel de la afectación negativa. A priori, el abastecimiento de agua en todo lo que es la zona de Centenario, Neuquén, viene del Mari Menuco, que por ahora no estaría afectada, pero, se están tomando todas las medidas, y se está haciendo un seguimiento permanente de cómo viene la situación".

En cuanto a la situación del agua de riego para los cultivos, el ministro dijo que "va a tener que haber una coordinación entre las provincias que conforman la AIC, pero en particular con Río Negro, que es la provincia que riega con agua de la cuenca del río Neuquén, y que obviamente tiene una necesidad de riego en algunos meses muy importante, por la cantidad de superficie productiva, en producción que tiene".

Recomendaciones para cuidar el agua

A raíz de la declaración de emergencia hídrica de la cuenca de los ríos Neuquén, Limay y Negro, desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén, a través del Departamento de Salud Ambiental, se recuerda a la población que la adopción de medidas simples, contribuyen a cuidar un recurso tan valioso como lo es el agua.

El Comité de Alerta Hídrico Ambiental (CAHiA) y la cartera sanitaria provincial trabajan actualmente de manera coordinada en la elaboración de recomendaciones y por este motivo indicaron que "es imprescindible adoptar algunas medidas", tales como:

Cerrar la canilla mientras: lavas tus dientes, tu cabello, y enjabonas los platos (abrir sólo para enjuagar).

Ducharse en no más de 5 minutos (en bañera podemos gastar más de 200 litros).

Regar, limpiar veredas o lavar el auto con balde en vez de manguera.

No usar el lavarropas para lavar pocas prendas.

Instalar en inodoros el botón que permite elegir poca descarga de agua.

No utilizar el inodoro como basurero.

Regar las plantas a la mañana temprano o por la noche.

Verificar que canillas y tanque de la vivienda no tengan fugas.

Evitar comprar envases plásticos de un solo uso o elegir los reciclados.

Elegir productos biodegradables para limpiar el baño y usar poca cantidad.