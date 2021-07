Un proyecto de Ley busca regular el mantenimiento de escuelas

De un tiempo a esta parte, y sumada la terrible tragedia de la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque que dejó como saldo a tres víctimas fatales entre las que se encontraba la maestra Mónica Jara, el estado edilicio y de mantenimiento escolar en la provincia de Neuquén está en foco.

Desde ATEN aseguran que un relevamiento propio indicó que que son más de 160 los establecimientos que necesitan mantenimiento, y "el 42 por ciento tiene problemas de pérdidas de gas” advirtieron. Ante este panorama, la diputada provincial del Frente de Todos, Lorena Parrilli, presentó un proyecto de Ley para la creación de un plan de mantenimiento de infraestructura para establecimientos educativos, que tuvo moción de preferencia en la última sesión, y podría tratarse en el recinto.

En La Primera Mañana por AM550, la legisladora provincial contó: "El oficialismo no respaldó este proyecto. Nosotros queremos resolver lo de fondo, desde el presupuesto. Hay municipios que dicen que no se hacen cargo de las fallas menores porque Provincia no transfiere el dinero a tiempo"