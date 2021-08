Por un caño roto, un Corsa quedó "clavado" en Neuquén

Pasó solo una semana de que el personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), reparó la rotura de un caño en el barrio Santa Genoveva de la ciudad de Neuquén. Sin embargo, en la mañana de este martes, nuevamente se rompió provocando una importante pérdida de agua e inundando la esquina de Alem y Alderete. Un vehículo quedo atascado y sumergido con su parte delantera en medio de la calle.

Pasadas las 7 de la mañana, el Corsa Classic quedo sumergido y su conductor, con el agua hasta las rodillas intentó poder "rescatarlo". No es algo nuevo, los vecinos, puntualmente del microcentro hace años que piden por soluciones a largo plazo y no "parches" que provocan, en muchas oportunidades un "río de agua potable", que suele bajar con fuerza. Hicieron varios reclamos al EPAS y al municipio, y aún no obtuvieron respuestas.