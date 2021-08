Las calles neuquinas se tragaron 2 autos en menos de 24 horas

El problema de los baches y caños rotos en la capital neuquina, se arrastra hace años. Así como las responsabilidades que se van "pasando" de un ente a otro, y mientras, los damnificados, en este caso, los y las automovilistas deben "tragarse" la bronca y hacerse cargo de los daños ocasionados a sus vehículos. En menos de 24 horas, las calles neuquinas se tragaron dos autos. El primero fue este martes en la esquina de Alem y Alderete; y horas más tarde, en la mañana de hoy en calle Fava al 400. Eso sí, el asfalto recién hecho.

En el caso del primer episodio en el día de ayer, había pasado solo una semana de que el personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), reparó la rotura de un caño en el barrio Santa Genoveva. Sin embargo, nuevamente se rompió provocando una importante pérdida de agua e inundando la esquina de Alem y Alderete. Un vehículo quedo atascado y sumergido con su parte delantera en medio de la calle.

Pasadas las 7 de la mañana, el Corsa Classic quedo sumergido y su conductor, con el agua hasta las rodillas intentó poder "rescatarlo". No es algo nuevo, los vecinos, puntualmente del microcentro hace años que piden por soluciones a largo plazo y no "parches" que provocan, en muchas oportunidades un "río de agua potable", que suele bajar con fuerza. Hicieron varios reclamos al EPAS y al municipio, y aún no obtuvieron respuestas.

Por su parte, el presidente de la Comisión Vecinal de Santa Genoveva, Rubén Salari, habló con 24/7 Canal de Noticias aseguró que hace años los caños se rompen y se los emparchan. "Todo el barrio está emparchado. Hace tres días tenemos un vecino en Castro Rendón al 1100 que no puede sacar el auto porque hicieron un pozo de cuatro metros para encontrar el caño, y así múltiples situaciones", señaló, y además afirmó que una motociclista se resbaló esta semana y se lastimó fuertemente.