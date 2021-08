Vecinos de Aguada San Roque ¿en contra de ATEN?

Esta mañana, vecinos de aguada san Roque se enfrentaron con el gremio ATEN que se hizo presente en esa localidad con el fin de realizar una manifestación y una pintada en la escuela albergue donde ocurrió la explosión de la docente Mónica Jara, a un mes de la tragedia.

Toda la comunidad está siendo tratada con profesionales por la terrible tragedia sufrida hace dos meses e indican que no es momento para que hagan este tipo de acciones en el pueblo, por lo que decidieron formar un cordón para impedir el paso del gremio docente.

"Nos encontramos en la plaza porque nos enteramos que van a hacer pintadas y no queremos que suceda eso. El gremio está acá y no queremos que lo pinten porque los chicos aún no lo superan", señaló una vecina en un reportaje de Top Noticias. "Nosotros estamos muy golpeados por lo que pasa, mucho más que ellos. Aquí estudiaron nuestros hijos, nosotros y el gremio jamás apareció. No permitiremos que entren así como en su casa", indicó otro vecino.

En 24/7 Canal de Noticias habló Pablo Moyano, auxiliar de servicio de la escuela albergue Nº144, y aseguró: "Nos enteramos tarde que llegaba el gremio sin avisarle al pueblo, lo que pasó no es nada fácil, somos seres humanos. Necesitamos que la escuela vuelva a funcionar por nuestros hijos, no que vengan a colgar carteles".

En tanto, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, desmintió estas versiones y aseguró a través de su cuenta de Twitter que la comunidad "no echó a ATEN". "Quizás era lo que esperaban que pase, o lo que algunos fogonearon para que suceda pero fue todo lo contrario".

"Hablamos, nos contaron su dolor por lo ocurrido, compartimos un sentido Acto homenaje a Mónica y la exigencia al gobierno de una escuela segura para sus hijxs. Eso paso...lo demás es basura", concluyó.