Otra vez, el mismo joven le pegó a su beba en la calle

Hace menos de un mes, exactamente dieciocho días atrás, desde este medio dimos a conocer un violento hecho ocurrido en el bajo capitalino, a plena luz del día, ante la mirada de muchos transeúntes. Un joven padre sacudió fuertemente y le pegó varias cachetadas a su beba de no más de un año, en unos de los caminos del Monumento a los Caídos de Malvinas. Este jueves 26, la misma persona actuó, otra vez, violentamente y le pego a la menor.

El primer hecho sucedió el 7 de agosto, de este mes, pasadas las 17 horas, cuando los llantos de una pequeña se escuchaban fuertemente. Un joven, que resultó ser el padre la maltrataba mientras la sujetaba entre sus brazos. Los gritos de la niña era inevitable, no escucharlos: "Cállate, no llores más pendeja de mierda, ya te compre el globo, que queres", era una de las frases que repetía. Minutos después, la comenzó a zamarrear y a pegarle ante la mirada atónita de los transeúntes. Otro joven fue el único que reaccionó antes este repudiable accionar del padre. Mauro, saltó en defensa de la pequeña y recibió insultos, amenazas y la rotura de las ruedas de su bicicleta por parte del violento.

A pesar de que este hecho se hizo público, volvió a suceder lo mismo, entre este "personaje" y su hija (la víctima). Una lectora se comunicó con la redacción de mejorinformado.com, y relató que en la ventosa tarde de este jueves fueron testigos de otra nueva escena marcada de violencia: la misma beba agredida físicamente por su padre.

"Es el mismo pibe que le pego a su hija, se que es él, porque antes de que se haga público todo, ya lo había visto zamarreando a la niñita, siempre van a ese sector, porque vende bolsas y barbijos en los semáforos, y ese es su sector hace años. Yo varias veces intente calmarlo, hablar con él, ayudarlo, pero es en vano siempre está drogado", afirmó angustiada Mariela.

Ella, nuevamente fue testigo de como la sacudía y le pegaba: "Fue muy violento todo, me metí quise sacarle a la criatura, me empujó y se fue corriendo", dijo y agregó que salió en busca de efectivos policiales, y encontró dos bicipolicías que estaban en la a dos cuadras. "Les conté todo, y me pidieron datos del joven y la niña, les di todo y ´´supuestamente´´ lo iban a buscar. Les dije que me iba a acercar a la Comisaría a hacer la denuncia y me respondieron que ´´no era necesario, son problemas´´ familiares, ya verdad me quede helada con esa respuesta".

Mariela no sale de su asombro y no deja de pensar en esa pequeña beba, en su futuro y lo desafortunada que es, ya que ni su padre ni la Justicia neuquina velan por su vida.